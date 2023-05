La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato, vicende giudiziarie e Calciomercato. C'è anche da programmare la strategia da utilizzare in estate, molto dipenderà da chi sarà il nuovo direttore sportivo ma anche da chi guiderà la squadra bianconera nella stagione 2023-2024. Nonostante le dichiarazioni di Francesco Calvo prima di Bologna-Juventus (il direttore tecnico ha confermato la fiducia a Massimiliano Allegri) non sarebbe certa la conferma del tecnico. Ci sono indiscrezioni di mercato che parlano anche di una possibile nomina a direttore sportivo per Allegri.

Di certo la società bianconera starebbe valutando dei nomi che potrebbero sostituire il tecnico nella stagione 2023-2024. A parlarne è stato anche Marcello Chirico, il giornalista sportivo in un recente post su Twitter ha dichiarato che uno dei preferiti dalla società bianconera per una possibile sostituzione di Allegri è Thiago Motta.

Possibile l'ingaggio di Thiago Motta in caso di finale di stagione deludente della Juve

''Proprietà Juve ok con Allegri, ma con squadra non c'è stesso feeling. Conferma è pressoché certa, ma se situazione dovesse tracollare, il sostituto non sarebbe né Tudor, né Conte, né Palladino, né Zidane ma... Thiago Motta''. Queste le dichiarazioni di Marcello Chirico in suo post su Twitter.

Secondo il giornalista sportivo la società bianconera valuterebbe il tecnico italo-brasiliano come possibile sostituto di Allegri nel caso in cui il finale di stagione per la Juventus fosse deludente. Con questo si intende un mancato arrivo della Juventus nei primi quattro posti del campionato (senza considerare eventuali penalizzazioni) e l'uscita anticipata dall'Europa League nella semifinale contro il Siviglia.

Per quanto la società spagnola ha dimostrato in queste stagioni di essere competitiva in Europa League, la rosa bianconera è oggettivamente più forte di quella spagnola.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche un nuovo direttore sportivo per la stagione 2023-2024, almeno queste sono le indiscrezioni di mercato confermate da diversi giornali sportivi.

Da Cristiano Giuntoli a Ricky Massara, fino ad arrivare ad Igli Tare, sono tanti i nomi graditi dalla società bianconera. Solo dopo l'ingaggio di un responsabile del mercato la società bianconera potrebbe iniziare a definire acquisti e cessioni. Non si aspetterà l'arrivo di un nuovo dirigente per la conferma o meno dei giocatori in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe rimanere Alex Sandro, difficile invece la permanenza di Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Le cose potrebbero cambiare con la qualificazione in Champions League della società bianconera, attualmente non certa per le vicende giudiziarie.