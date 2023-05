La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie e calcio giocato. C'è anche da definire la strategia di mercato anche se molto dipenderà dalle scelta del nuovo direttore sportivo. Ci sarà molto lavoro da fare sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. L'eventuale partecipazione alle competizioni europee avrà il suo peso nelle decisioni di mercato, quel che sembra certo è che alcuni giocatori importanti potrebbero lasciare Torino anche per motivi economici. Potrebbero non prolungare il contratto Adrien Rabiot, Juan Cuadrado e Angel Di Maria, Paredes difficilmente sarà riscattato e Bonucci potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Il difensore è attualmente recuperato, ha giocato anche contro l'Inter in Coppa Italia ma non è considerato un titolare e per questo potrebbe decidere di lasciare la società bianconera. Su di lui ci sarebbero diverse squadre, in Italia e all'estero.

Il giocatore Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus a giugno. Il centrale ha un contratto fino a giugno 2024 con la società bianconera, ma in previsione dell'Europeo in cui potrebbe partecipare come ultima competizione importante con la nazionale italiana ha bisogno di giocare titolare. Garanzia che la Juventus in questo momento non può garantirgli soprattutto se dovesse rimanere Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

L'eventuale partenza di Leonardo Bonucci sarebbe importante anche dal punto di vista economico, anche perché il classe 1987 è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 6 milioni di euro netti a stagione. Bonucci con la Juventus ha vinto tantissime competizioni, è uno dei pochi nella storia bianconera (insieme a Chiellini) ad aver vinto nove scudetti consecutivi, oltre al raggiungimento di due finali di Champions League e le tante vittorie in Supercoppa italiana e Coppa Italia.

È campione d'Europa con la nazionale italiana, riferimento della nazionale insieme a Giorgio Chiellini.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno dando sempre più fiducia ai giovani. Da valutare anche il futuro professionale di Alex Sandro e Juan Cuadrado, di questi l'unico che sembra certo di rimanere nella società bianconera è il brasiliano.

Per quanto riguarda invece gli acquisti potrebbero arrivare due terzini oltre un centrale difesa. A centrocampo con la partenza di Leandro Paredes dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera Nicolò Rovella, protagonista con il Monza di una stagione importante.