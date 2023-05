La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente, non solo per le vicende giudiziarie, ma anche per le problematiche nel gioco e nei risultati che sta dimostrando in campo. Nelle ultime quattro partite di campionato la squadra ha totalizzato un solo punto e non mancano le indiscrezioni di mercato su una possibile partenza di Massimiliano Allegri a fine stagione. Anche se il fatto che il tecnico livornese abbia un contratto fino a giugno 2025 è molto disincentivante per una decisione del genere dal parte del club, a meno che non arrivi una rescissione consensuale o che un'altra società decida di ingaggiarlo.

Come scrive Tuttosport comunque la Juve starebbe valutando dei sostituti, uno su tutti sarebbe Igor Tudor. Il tecnico dell'Olympique Marsiglia si sta confermando nella squadra francese dopo le stagioni importanti al Verona e all'Udinese e dopo l'esperienza professionale alla Juventus come vice di Andrea Pirlo. Il croato avrebbe il gradimento non solo della società, ma pure dei tifosi bianconeri, anche perché è cresciuto come giocatore a Torino e non ha mai nascosto il suo affetto nei confronti della società bianconera.

Se parte Allegri potrebbe arrivare Tudor

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di partenza di Massimiliano Allegri la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare Igor Tudor.

Visto che il tecnico livornese ha ancora due anni di contratto, comunque, un addio arriverebbe solo se l'attuale tecnico bianconero dovesse rescindere il contratto o se dovesse accettare un'offerta di un'altra società.

In tal caso Tudor avrebbe il gradimento di società e tifosi: in questa stagione si sta confermando a buoni livelli all'Olympique Marsiglia, che attualmente è secondo in classifica a -5 punti dal Paris Saint Germain e quindi - almeno matematicamente - quando mancano cinque giornate dalla fine della stagione potrebbe ancora vincere il campionato francese.

La Juventus starebbe valutando anche l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo

Intanto diverse indiscrezioni parlano anche dell'ingaggio da parte della Juventus di un nuovo direttore sportivo che vada sostituire Federico Cherubini, il quale potrebbe rimanere nella società bianconera con un altro ruolo. I nomi che piacerebbero alla società bianconera sono quelli di Cristiano Giuntoli del Napoli e di Ricky Massara del Milan, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2024. Un altro nome gradito è quello di Igli Tare, la sua intesa contrattuale con la Lazio è in scadenza alla fine di questo giugno 2023.