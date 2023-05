Ci avviciniamo all'estate e sembrerebbe ormai certo che la Juventus si prepari ad una vera rivoluzione. La priorità sarà data alla linea giovane, con l'obiettivo di puntare fortemente sui talenti. Tuttavia, saranno necessarie anche alcuni rinforzi mirati per sostituire coloro che partiranno, non solo a causa della scadenza dei contratti. La società bianconera potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte alle quali sarebbe difficile dire di no.

Si sta discutendo molto anche sulla panchina della Juventus, considerando che la posizione di Allegri non è più così solida come un tempo.

Le quotazioni del tecnico livornese stanno diminuendo e si stanno valutando alcuni nomi come possibili sostituti. Tra questi, si fa menzione di Igor Tudor, reduce da una grande stagione sulla panchina del Marsiglia in Ligue 1.

Il possibile arrivo di Tudor potrebbe agevolare la trattativa per Alexis Sanchez

L'ex difensore della Juventus avrebbe il vantaggio di conoscere bene l'ambiente. Tudor sarebbe pronto a cambiare squadra questa estate. Tuttavia, in Cile, questa indiscrezione di mercato viene associata anche ad un'altra. Il giornale sportivo La Hora spiega infatti che insieme a Tudor potrebbe arrivare dal Marsiglia anche la punta di esperienza Alexis Sanchez, anch'egli autore di una stagione decisamente positiva.

Nonostante avanzi verso i 35 anni, sarebbe un calciatore che conosce bene l'idea di gioco dell'allenatore. Quello che sembra certo è che un possibile arrivo dell'ex giocatore dell'Inter rappresenterebbe sicuramente una sorpresa. Sarà interessante seguire gli sviluppi estivi della Juventus e scoprire come si concretizzeranno le voci di mercato e i cambiamenti sia nella squadra che sulla panchina.

Tudor rimarrebbe una possibilità per la panchina, ma non l'unica considerando che diversi giornali sportivi parlano del possibile ingaggio di altri tecnici. Piace Roberto De Zerbi, protagonista di una stagione importante al Brighton ma anche Antonio Conte, presente all'Allianz Stadium di Torino per assistere al match Juventus-Milan finito 0-1 per la squadra milanese.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus starebbe valutando altri nomi importanti per rinforzare la rosa bianconera in previsione della stagione 2023-2024. Rimanendo in tema settore avanzato fra i giocatori graditi dalla Juve ci sarebbe Alvaro Morata, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2024. In caso di offerta di circa 20 milioni di euro il giocatore potrebbe ritornare a Torino. Sarebbe la terza esperienza professionale nella società bianconera per lo spagnolo dopo l'approdo nel 2014 fino al 2016 e quello più recente nel 2020 fino al 2022, poi non riscattato dalla società bianconera.