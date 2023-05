La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante la prossima estate. La prima esigenza sembra essere rappresentata dalle cessioni, considerando che diversi giocatori ritorneranno a Torino dopo i prestito in altre società: il caso di Arthur Melo, Weston McKennie e di Denis Zakaria.

In particolare per lo svizzero si parla di un interesse da parte del Milan, che starebbe cercando un'alternativa a Bennacer. Reduce dal prestito al Chelsea, il centrocampista elvetico classe 1996 potrebbe trasferirsi nella società milanese in prestito con diritto di riscatto.

La valutazione del mercato del giocatore è di circa 20 milioni di euro.

Il centrocampista Zakaria potrebbe trasferirsi al Milan

Il centrocampista Denis Zakaria, reduce dal prestito con la maglia del Chelsea, non sarà riscattato dal club di Todd Boehly. I 'Blues' punteranno su altri giocatori: lo svizzero a quel punto potrebbe finire in cima alla lista dei desideri del Milan. Paolo Maldini potrebbe cercare di portarlo alla corte di Pioli, visto che la Juventus non pare avere intenzione di trattenerlo. La trattativa potrebbe essere impostata su una richiesta di prestito dei rossoneri alla 'Vecchia Signora'. Anche se la cessione a titolo definitivo rimane l'ipotesi preferita dalla società bianconera.

Arrivato a Torino nel mercato di gennaio 2022 per circa 10 milioni di euro dal Borussia Monchengladbach, Zakaria aveva disputato la seconda parte della scorsa stagione nella società bianconera, prima di partire nel Calciomercato estivo in direzione Chelsea, a cui lo svizzero si è trasferito in prestito con riscatto a circa 30 milioni di euro, trovando però poco spazio nel corso di questi mesi.

Il resto del mercato della Juventus: il punto su Kulusevski

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale anche di Dejan Kulusevski che potrebbe non essere riscattato dal Tottenham, dove attualmente si trova in prestito da un anno e mezzo. Lo svedese potrebbe rimanere nella società bianconera in particolare in caso di partenza di Angel Di Maria, che difficilmente prolungherà la propria intesa contrattuale con la Juve.

Riguardo a Kulusevski sui media viene ipotizzato anche un possibile trasferimento alla Lazio come parziale contropartita tecnica per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2024 e ha una valutazione di mercato di circa 35-40 milioni di euro.