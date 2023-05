Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato inerenti la Juventus, il club bianconero avrebbe messo nel mirino 3 centravanti per la prossima estate: Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, Gianluca Scamacca del West Ham e Alexis Sanchez del Marsiglia.

Juve, per l'attacco si osservano rinforzi: occhi su Morata ma sullo spagnolo ci sarebbe anche il Milan

La Juventus nella prossima stagione potrebbe tornare in sede di calciomercato per acquisire un attaccante, specie se dovesse cedere in estate il cartellino di Dusan Vlahovic e tra gli obiettivi che starebbe osservando la società bianconera spunterebbero i nomi di Alvaro Morata, Gianluca Scamacca e Alexis Sanchez.

Per quanto concerne Morata, il centravanti spagnolo dovrebbe separarsi una volta per tutte da quell'Atletico Madrid con il quale non sarebbe mai davvero scattata la scintilla. Simeone avrebbe infatti dato il via libera alla sua cessione che potrebbe fruttare ai "Colchoneros" una cifra vicina ai 20 milioni di euro. La Juventus per accontentare Allegri, estimatore dalla prima ora di Morata, starebbe dunque valutando se riportare per la terza volta il classe '92 alla Continassa con la consapevolezza che sul centravanti spagnolo ci sarebbe anche l'interesse del Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero vorrebbe infatti ringiovanire la propria linea offensiva regalandosi un giocatore di almeno 4 anni più giovane come Morata rispetto ai due esperti Giroud e Ibrahimovic.

Juventus, Scamacca avrebbe chiesto la cessione e avrebbe indicato i bianconeri come prima scelta

Oltre a Morata la Juventus terrebbe gli occhi addosso anche a Gianluca Scamacca: il centravanti del West Ham non ha vissuto una stagione da protagonista nella sua prima annata in Premier League e la sua volontà, seguendo le indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, sarebbe quella di tornare in Italia per ritrovare la continuità che aveva conquistato al Sassuolo.

La prima scelta di Scamacca sarebbe dunque la Juventus ed i suoi agenti starebbero già parlando con gli "Hammers" per trovare un accordo che permetta al giocatore di uscire dal club britannico nel prossimo giugno. La sua valutazione si attesterebbe intorno ai 35 milioni di euro, una cifra importante che la Juventus potrebbe spendere con la cessione di Vlahovic.

Come alternativa più economica a Scamacca ci sarebbe per il club bianconero il nome di Alex Sanchez: il centravanti cileno, stando a quanto riportato da TNT Sport, potrebbe essere una richiesta di Igor Tudor, manager del Marsiglia che potrebbe approdare alla Juventus in estate per ereditare la panchina di Massimiliano Allegri.