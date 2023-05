''Riguardo ad Allegri, dobbiamo essere pazienti. C'è molta agitazione. Le dichiarazioni di Calvo nascondono la realtà. Il futuro di alcuni giocatori, primo fra tutti Vlahovic, dipenderà dalla conferma o meno del tecnico''. Con queste dichiarazioni Alfredo Pedullà, ancora prima di Juventus-Milan, aveva dichiarato come il futuro professionale di alcuni giocatori dipenderà inevitabilmente dalla permanenza o meno del tecnico. Allegri nel post partita del match dell'Allianz Stadium ha sottolineato con orgoglio che la squadra bianconera ha fatto 69 punti e che sarebbe in Champions League senza penalizzazione per il caso plusvalenze.

L'eventuale permanenza di Allegri potrebbe portare alla partenza di Vlahovic

Il futuro professionale di alcuni giocatori della Juventus passa dalla conferma o meno di Massimiliano Allegri. Queste le dichiarazioni di Alfredo Pedullà prima di Juventus-Milan. Di certo la sconfitta contro la squadra milanese non agevola una possibile permanenza di Massimiliano Allegri e diversi giornali sportivi hanno parlato di un possibile ritorno di Antonio Conte a Torino. Il tecnico pugliese era all'Allianz Stadium di Torino ad assistere al match. Alcune indiscrezioni di mercato sottolineano come l'eventuale ritorno di Conte sarebbe sostenuto dal direttore tecnico Francesco Calvo, che vorrebbe la sostituzione di Massimiliano Allegri.

Per quanto riguarda invece il futuro professionale di Vlahovic la volontà della Juventus sarebbe quella di continuare a dargli fiducia anche perché la società bianconera ha investita più di 75 milioni di euro per acquistarlo. Non mancherebbero però società pronte ad investire sul giocatore. Si va dal Manchester United al Paris Saint Germain, fino ad arrivare al Real Madrid, che starebbe cercando il sostituto di Benzema.

L'eventuale partenza di Vlahovic potrebbe portare al ritorno di Alvaro Morata, in scadenza di contratto a giugno 2024 e che l'Atletico Madrid potrebbe lasciar partire per circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe sostituire Massimiliano Allegri a giugno. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come potrebbe arrivare un nuovo tecnico nella squadra bianconera.

Tanti i nomi avvicinati alla Juve, fra questi ci sarebbe anche Antonio Conte presente all'Allianz Stadium di Torino per il match Juventus-Milan finito con la sconfitta dei bianconeri. Si valutano però anche altri tecnici, piace Roberto De Zerbi, che però difficilmente lascerà il Brighton, e Igor Tudor, protagonista di una stagione importante all'Olympique Marsiglia. Difficile però che in un'eventuale progetto di ricostruzione la società bianconera si affidi a tecnici con non molta esperienza.