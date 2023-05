Il Milan è matematicamente in Champions League dopo la vittoria contro la Juventus nella penultima giornata di campionato. I rossoneri saranno ancora protagonisti in quella coppa che hanno abbandonato in questa stagione in semifinale, dopo la sconfitta nel doppio derby con l'Inter. Il club milanese taglia il traguardo ed è ora pronto a farsi un regalo sull mercato: Daichi Kamada.

Kamada al Milan: è praticamente fatta

Il giapponese, secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Germania, avrebbe deciso di sposare la causa rossonera appena saputo che l'anno prossimo il Milan giocherà in Champions League.

Era questo l'unico fattore di rischio in una trattativa già imbastita da tempo. Il giapponese arriverà a parametro zero dopo aver esaurito il suo ciclo nell'Eintracht Francoforte. Il contratto con il club di Bundesliga scadrà a giugno e poi da luglio il giocatore dovrebbe essere il primo nuovo acquisto messo a disposizione dalla società per rinforzare la squadra di Stefano Pioli.

Il contratto che legherà Kamada al Milan dovrebbe essere di cinque anni e il giocatore dovrebbe essere il sostituto di Brahim Diaz il cui futuro è ancora incerto. Il Milan dovrebbe spendere 20 milioni di euro per strappare il fantasista al Real Madrid, un cifra non bassa visto anche il rendimento altalenante del giocatore, e che diventa ancora meno sostenibile ora che c'è un nuovo trequartista in rosa.

Da capire, sempre nella stessa casella dello scacchiere di Pioli, qualche sarà il futuro di De Ketelaere, il più grande investimento della stagione scorsa, che al primo anno al Milan non è mai riuscito a incidere.

Chi è Kamada

Daichi Kamada dovrebbe quindi arrivare al Milan e piazzarsi alle spalle della punta nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Il giapponese, pilastro della sua nazionale anche nell'ultimo mondiale, è infatti un centrocampista offensivo con ottime statistiche, solo in questa stagione in Bundesliga ha messo a referto 9 gol e 7 assist, con le reti che salgono a sedici incorporando anche quelle segnate in Champions League Coppa di Germania.

Nato e cresciuto calcisticamente in Giappone tra Gamba Osaka e Sagan Tosu, arriva in Europa nel 2017 acquistato dall'Eintracht Francoforte dove però nel primo anno fa parecchia fatica e così viene spedito in spedito in prestito al Sint-Truiden dove si mette in mostra con 12 reti in 24 partite.

I tedeschi decidono di riportarlo a casa e dal 2019 ad oggi prende sempre più spazio arrivando a segnare oltre 120 presenze con il club.

Ora il 26enne nipponico è pronto per una nuova avventura: il Milan avrebbe battuto la concorrenza di club importanti come Atletico Madrid e Borussia Dortmund che avevano provato il colpo.