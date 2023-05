Ore 19:46 - Ad un'ora dal fischio d'inizio, sono state depositate le liste delle formazioni ufficiali di Juventus e Milan

Juventus Milan: le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-3): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María, Kean, Chiesa.

In panchina: Perin, Pinsoglio; Alex Sandro, Barbieri, Bonucci, Rugani; Miretti, Paredes, Sersanti; Iling-Junior, Milik. Allenatore: Allegri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud.

In panchina: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær; Adli, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi. Allenatore: Pioli.

Penultima giornata di campionato che vede il big match delle 20.45 di domenica tra Juventus e Milan. All'Allianz Stadium va in scena un atto importante tra due squadre che in base al risultato sapranno se potranno disputare la principale competizione europea. Se per il Milan si tratta di questione di punti, per la Juventus oltre ai punti prima tolti, poi ridati, infine parzialmente ritolti, si tratta anche di questioni extra calcistiche.

In palio tre punti quindi, ma soprattutto l'onore dei bianconeri all'ultima uscita stagionale davanti al pubblico amico. L'avversario non ha bisogno di presentazioni e la carica per queste partite è facile da trovare. La brutta caduta ad Empoli potrebbe aver lasciato delle scorie dopo la sentenza e per questo l'ultimo treno è quello di finire il campionato con i 6 punti.

allegri dovrà fare a meno di Vlahovic che non recupera dallo dall'affaticamento, ma ritrova l'ex della gara capitan Leonardo Bonucci oltre a Danilo e Cuadrado al rientro dalla squalifica. Allegri pensa al tridente con Kean riferimento centrale, Chiesa a destra e Di Maria a sinistra.

Il Milan di Stefano Pioli invece potrebbe giocare a gestire e con un pareggio sarebbe quasi certo della qualificazione tra le prime quattro, ma all'ultima di campionato la partita contro l'Hellas Verona "bestia nera" di sempre, potrebbe essere uno scoglio da superare che come spesso avvenuto durante il campionato, non trovi i favori della squadra meneghina.

Il Milan poi se non gioca al massimo delle proprie potenzialità, in questo periodo, ha portato a casa dei pessimi risultati soprattutto con le inseguitrici vedasi l'ultima trasferta del Milan contro lo Spezia, quindi per Calabria e company sarà importante affrontare la squadra di Allegri con il massimo della determinazione e della convinzione come se fosse una finale.

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Maurizio Mariani della sezione CAN di Aprilia.

Juventus i convocati di Allegri per la sfida con il Milan

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Bremer, Danilo, Gatti, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Barbieri

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior

Juventus - Milan le quote e il pronostico della gara

Padroni di casa favoriti per la vittoria con 2,50 mentre stanno molto vicini gli altri due risultati.

Si fa preferire il Milan con 3,05 rispetto al pareggio per 3,15. La quota GOL si aggira nelle vicinanze del 1,70 mentre la NOGOL a 2 sembra essere solo un ricordo della gara di andata. Viaggiano alti gli over dei gol con l'OVER 2,5 che viene pagato 2 mentre l'OVER 3,5 a 3,40 sembrano essere più alti del solito, segno di diffidenza negli attacchi in campo. Il risultato esatto con la quota più bassa è a 6,50 il pareggio per 1-1 seguito dalla vittoria della Juventus per 1-0 a 8,50, con lo stesso risultato, ma a favore del Milan invece si porta a casa 9,5 volte la puntata. Dusan Vlahovic a 6,50 è il giocatore che dovrebbe aprire le danze in quanto a gol seguito da Arkadius Milik e Olivier Giroud a 7. Rafael Leao chiude il podio a 8 assieme ad Angel Di Maria e a Moise Kean.