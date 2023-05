La Juventus è attesa da un mese di maggio impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. E' stato un aprile difficile soprattutto dal punto di vista dei risultati: nonostante il Collegio del Coni abbia restituito infatti i 15 punti che erano arrivati come sanzione in primo grado per il caso plusvalenze, la squadra sul campo non è riuscita a beneficiarne (la vittoria in Serie A manca ormai da 5 partite, cioè dall'1-0 contro l'Hellas Verona) anche se nell'ultimo match contro il Bologna si è vista una squadra più propositiva a livello di fase offensiva, a parte nella finalizzazione che rimane uno dei problemi principali dei bianconeri.

Tante le critiche a Massimiliano Allegri, considerato da gran parte dei tifosi della Juventus come uno dei responsabili delle prestazioni non sempre all'altezza della squadra. A difendere il tecnico è stato di recente Ivan Zazzaroni, intervistato da Tutti Convocati.

Zazzaroni ha parlato di Massimiliano Allegri e delle problematiche avute alla Juventus

'Se questa Juventus non avesse Allegri sarebbe nona o decima. Ha sbagliato la Champions League perché gli è mancata tutta la qualità'. Queste le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni a Tutti Convocati. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Il tecnico sta giocando con una Juventus Next Gen'. Parole importanti quelle di Zazzaroni a supporto di Allegri, che in questa stagione non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione o quanto meno non ha mai avuto i calciatori più importanti nella loro forma ideale traendo invece grande linfa da ragazzi del vivaio quali Fagioli, Miretti, Soulè e Iling.

Nella prima parte sono mancati Pogba e Chiesa oltre al fatto che Di Maria ha avuto diversi problemi muscolari che l'hanno accompagnato fino al Mondiale in Qatar. Anche nella seconda parte il francese e l'italiano, pur guariti, non sono riusciti almeno fino ad adesso a dare un grande contributo, la speranza di Allegri è che in questo finale di stagione possano aiutare il club soprattutto ad arrivare in fondo all'Europa League.

Zazzaroni su Inter e Napoli

Il giornalista sportivo Zazzaroni ha parlato anche di Inter e Napoli. Sulla squadra di Simone Inzaghi ha dichiarato che a sua detta è quella più forte nell'organico, anche a livello di cambi, e che ha fatto un ottimo percorso in Champions League. In merito invece al pareggio del Napoli contro la Salernitana (che ha portato la squadra di Spalletti a posticipare la festa scudetto) Zazzaroni ha dichiarato: 'Ma i napoletani godono di più così, perchè la festa è già stata fatta e si farà nuovamente in settimana, che sia nell'infrasettimanale o nel prossimo weekend poco cambia'.

La vittoria del campionato da parte del Napoli potrebbe arrivare già in questa giornata di campionato, nell'eventualità in cui la Lazio non vincesse contro il Sassuolo. Di conseguenza i campani potrebbero festeggiare ancor prima di Udinese-Napoli, match che si disputerà giovedì sera.