C'è il campo e non solo nel finale di stagione dell'Inter. I nerazzurri sono ancora in corsa in Champions League, in Coppa Italia e in campionato per il quarto posto. Tre obiettivi importanti che determineranno il futuro di Simone Inzaghi e anche il mercato che verrà.

Il quarto posto in Serie A è necessario per avere a disposizione gli introiti della Champions League anche per la prossima stagione, un bottino di grande rilevanza per dare ossigeno alle non floride casse nerazzurre ma stando a quanto raccontato da fcinternews.it il club dovrebbe ad ogni modo partire dal fronte cessioni.

Cessioni Inter, via Dumfries, Onana e Brozovic

Al di là di come finirà la stagione è molto probabile che prima di investire per possibili nuovi acquisti, l'Inter debba fare dunque cassa con quei giocatori che hanno mercato, e non sono pochi alla corte di Inzaghi. La società avrebbe stilato una lista di almeno tre calciatori che potrebbero dire addio nel caso arrivasse la giusta offerta. Tra questi ci sarebbe il portiere Onana corteggiatissimo dal Chelsea e dal Manchester United e valutato da Marotta 40 milioni. La trattativa starebbe iniziando a decollare con i blues che non vorrebbero mettere sul piatto quella cifra ma preferirebbero abbassarla con alcune contropartite, magari Loftus Cheek e Chalobah che piacciono e non poco dalle parti di Milano.

Per quanto riguarda il sostituto il preferito sarebbe Vicario dell'Empoli.

Sempre con i londinesi è aperto il fronte Dumfries, il laterale destro da cui l'Inter vorrebbe provare ad incassare un'altra quarantina di milioni. Il Chelsea lo corteggia ma nelle ultime settimane un'altra squadra di Premier League ha drizzato le antenne: è il ricchissimo Newcastle che ha quasi raggiunto l'obiettivo Champions League e che per essere competitivo vuole un restyling della rosa.

Anche in questo caso sarebbe già pronto il sostituto: si tratta di Buchanan del Bruges.

I bianconeri inglesi sarebbero sulle tracce poi di Marcelo Brozovic, altro giocatore che l'Inter non ha intenzione di trattenere a tutti i costi, anzi. L'ingaggio da sei milioni pesa sulle casse, le due parti non sono più in totale sintonia e così chi si presenterà la prossima estate con una trentina di milioni troverà la porta aperta.

Insieme al Newcastle ci sarebbero Barcellona e Paris Saint Germain che potrebbe proporre uno scambio con Renato Sanches.

Lautaro Martinez non si tocca

Tre cessioni per oltre 100 milioni di euro, il piano è sul tavolo e salverebbe l'Inter da far partire quelli che sono considerati indispensabili al progetto. Primo fra tutti Lautaro Martinez che è entrato nel mirino di Tottenham e Manchester United ma che il club lombardo non vorrebbe cedere. Se il tris di addii dovesse andare a buon fine sarebbe più semplice anche trattenere gli altri big della rosa come Bastoni e Barella.