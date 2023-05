La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Sia in caso di qualificazione in Champions League che non la strategia della società bianconera sarà sempre quella di valorizzare giovani di qualità ed aggiungerli a giocatore di esperienza come successo nel recente calciomercato estivo con gli ingaggi di Pogba, Paredes e Di Maria che si sono aggiunti a giovani come Fagioli, Miretti, Iling Junior e Soulé. A giugno rientreranno diversi giovani dai prestiti, uno su tutti Nicolò Rovella protagonista di una stagione importante nel Monza.

Diventato un riferimento del centrocampo lombardo, dovrebbe rimanere a Torino come parte integrante della rosa bianconera. Potrebbe sostituire Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain. Rovella si aggiungerà agli altri giovani come Fagioli, i due fra l'altro si conoscono molto bene avendo condiviso l'esperienze nelle rappresentative giovanili della nazionale italiana e nell'under 21. Attualmente la Juventus non valuterebbe la loro cessione se non per almeno 35 milioni di euro a cartellino.

Si riparte dai giovani anche nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus ripartirà dai giovani anche nella stagione 2023-2024. Ai vari Miretti, Fagioli, Soulé, Iling Junior dovrebbe aggiungersi anche Rovella, al rientro dal prestito al Monza.

Nonostante l'interesse di diverse società sia per Fagioli che per Rovella difficile che la società bianconera accetti delle offerte per i due giocatori. Eventualmente potrebbe valutare offerte da 35 milioni di euro per il singolo cartellino. Ha mercato anche Manuel Locatelli, classe 1998 che sta disputando una stagione importante nonostante le problematiche di squadra della Juventus.

Sul centrocampista ci sarebbe l'Arsenal ma anche in questo caso la società bianconera non valuterebbe la cessione di un giocatore che è diventato uno dei riferimenti della squadra. A proposito di giovani, rientrerà dal prestito anche Koni De Winter anche se di recente ha subito una lesione del legamento e avrà bisogno di settimane per recuperare la forma ideale.

Probabile che sarà valutato durante la preparazione estiva, anche perché potrebbe essere utile come alternativa in difesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. Ci si riferisce soprattutto a quelli in scadenza di contratto, uno su tutti Adrien Rabiot. Il francese vorrebbe almeno 10 milioni di euro a stagione, somma che attualmente la società bianconera difficilmente potrebbe garantirgli. Da valutare il futuro professionale di Angel Di Maria e Juan Cuadrado, lascerà invece Torino probabilmente Paredes. Dei giocatori in scadenza l'unico che sarebbe certo di rimanere è Alex Sandro. A proposito di rinforzi potrebbeor arrivare due terzini, piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia.