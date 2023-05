In queste ore la Juventus si gode la vittoria sul Lecce per 2-1 [VIDEO] ma per i bianconeri il tempo per festeggiare è decisamente ridotto al lumicino dato che domenica 7 maggio ci sarà la sfida contro l'Atalanta.

Al termine della gara contro i pugliesi Massimiliano Allegri ha comunque voluto togliersi un sassolino dalla scarpa rispondendo ad Aurelio De Laurentiis che nei giorni scorsi aveva definito quello del suo Napoli lo "scudetto dell'onestà": "Lui è uno che non accetta mai i consigli, ma gli dico di godersi il suo primo scudetto perchè è sempre il più bello", ha dichiarato l'allenatore della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

Allegri parla di Pogba

Dopo aver replicato ad Aurelio De Laurentiis, l'allenatore della Juventus si è voluto concentrare sulla sua Juventus e sui match che attendono la squadra da qui a fine stagione.

Domenica 7 maggio il club sarà di scena a Bergamo per sfidare l'Atalanta mentre l'11 maggio è in programma la partita d'andata contro il Siviglia. Fortunatamente per Massimiliano Allegri, per questi delicati incontri la Juventus avrà a disposizione Paul Pogba che sembra in netta ripresa. Contro il Lecce il francese è apparso in buone condizioni, ma per il tecnico livornese il giocatore non è ancora pronto per giocare dal primo minuto: "Lui da giocatore si sente pronto, io gli ho risposto che se fosse stato pronto lo avrei fatto giocare".

Massimiliano Allegri ha comunque sottolineato che Paul Pogba è un giocatore che può essere decisivo anche negli spezzoni finali delle partite: "Già di questi 25-30 minuti che ha fatto sono felice". In ogni caso il francese ha ancora tempo per ritrovare la condizione e trovare spazio dall'inizio, condizione comunque non essenziale per il tecnico livornese che ha sempre amato tenere in panchina delle armi in grado di cambiare le partite: "In questo momento della stagione, e con cinque cambi, anche chi gioca trenta minuti diventa determinante".

Stagione finita per De Sciglio

Nella gara contro il Lecce per la Juventus è arrivata però anche una brutta notizia poiché Mattia De Sciglio ha riportato la lesione del crociato anteriore del ginocchio. Per il numero 2 juventino è finita la stagione, adesso lo attende un lungo periodo di riabilitazione.

De Sciglio sarà operato e poi inizierà la fase di fisioterapia. Nel ruolo per il finale di stagione ci sarà dunque spazio per Juan Cuadrado, come primo sostituto verrà probabilmente aggregato in prima squadra Tommaso Barbieri.