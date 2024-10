Nelle scorse ore lo speaker Edoardo Mecca ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato al pareggio ottenuto dalla Juventus nella gara casalinga col Cagliari. Mecca ha poi scritto un commento anche sul momento complicato che sta attraversando Douglas Luiz e sul rigore concesso contro alla formazione bianconera proprio per l'infrazione commessa dal centrocampista brasiliano.

Juventus, Mecca: 'Quelli col Cagliari sono due punti gettati al vento, una cosa che accade se non chiudi le gare'

"Questo è quello che succede quando non chiudi le partite e sbagli gol facili.

Due punti gettati al vento" questo è il commento sul proprio account X di Edoardo Mecca a seguito del pareggio casalingo per 1 a 1 tra Juventus e Cagliari. Lo speaker esperto di Calciomercato ha poi continuato a descrivere la gara dei bianconeri scrivendo: "Giornata da dimenticare per la Juve ma mi piace che Thiago Motta non cerchi alibi e soprattutto sia molto arrabbiato perché la Juve abbia cercato di gestire la palla anziché continuare ad attaccare per non far salire il Cagliari. Punti buttati via oggi ma questa è la mentalità giusta su cui continuare a lavorare duramente".

Su Douglas Luiz, calciatore che ha commesso l'irregolarità punita con il penalty in favore del Cagliari, Mecca ha scritto: "Non me la sento di prendermela troppo con Douglas Luiz, che sta faticando ad inserirsi nei meccanismi del campionato italiano (non facile per molti) ed inoltre nelle ultime partite ha avuto la sfortuna (e talvolta nemmeno troppo per colpa sua) di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato.

È un periodo negativo ma il calcio toglie ed il calcio dà. Tempo al tempo: rimango fiducioso".

Proprio sul rigore concesso contro la Juventus lo speaker ha aggiunto: "Per me questi tocchi di mano non dovrebbero mai essere rigori ma hanno deciso che ormai quasi ogni colpo, strisciata o sfiorata con la mano debba essere sanzionato.

In questi anni ne hanno fischiati contro la Juve alcuni davvero ridicoli. O cambiano il regolamento o non iniziate a creare polemiche a convenienza perché ho già iniziato a leggere alcuni commenti deliranti".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Responsabilità di questo risultato ce l'hanno Vlahovic e Koopmeiners'

Le parole scritte da Edoardo Mecca hanno catturato l'attenzione di tanti tifosi della Juventus, molti dei quali, se la sono presa con Vlahovic ed i suoi errori: "Quando si esalta un centravanti sono questi i risultati.

Purtroppo Vlahovic e Koopmeiners hanno la responsabilità di questo pareggio" scrive un utente su X. Un altro, sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Imperdonabile errore di Dusan che poteva e doveva chiudere questa partita. Non si può sbagliare un gol così".