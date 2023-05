In questi giorni si parla molto di un possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il dirigente potrebbe dunque lasciare Napoli per arrivare in bianconero nel ruolo di direttore sportivo.

La Juventus è infatti alla ricerca di un ds che possa affiancare Massimiliano Allegri e che possa occuparsi del mercato con il profilo del dirigente partenopeo che pare essere l'uomo giusto visti i tanti colpi azzeccati e in generale l'ottimo lavoro svolto in azzurro.

Anche il giornalista Luca Momblano, in una diretta su Juventibus, ha confermato la possibilità che l'affare si concretizzi: "Due cose: non c'è veto di De Laurentiis e la data che risulta a me entro cui questa questione verrà sicuramente risolta che è posta o da De Laurentiis o dalla Juventus è il 20 maggio ovvero due giorni dopo l'esito del doppio impegno di Europa League.

Addirittura nel team Giuntoli parlavano di 10 giorni, io la porto un filo più in là e dico il 20".

Giuntoli vorrebbe portare a Torino Micheli

Cristiano Giuntoli sembra dunque essere il candidato numero uno per diventare il direttore sportivo della Juventus.

Il manager classe 72 vorrebbe portare con sé a Torino alcuni suoi collaboratori: "Per quanto riguarda Cristiano Giuntoli voglio aggiungere due particolari: la parte clamorosa che cambia lo scenario e che è stata raccolta da noi è che la posizione di De Laurentiis rispetto a Giuntoli è una posizione chiara nel senso che ha detto a Giuntoli: "Per me puoi andare". Sapete che il contratto non è in scadenza ma i contratti dei dirigenti non hanno lo stesso tipo di valutazione, non sono un vero patrimonio della società come i giocatori e in certi casi degli allenatori visto che hanno clausole rescissorie.

Mi incuriosisce la posizione di questo Micheli. Perché da quello che so io De Laurentiis prevedeva quel cambio li: va via Giuntoli e viene promosso Micheli. Qua è la parte interessante per cui Giuntoli sia riuscito a far capire alla Juventus che se lui fa uno sforzo con De Laurentiis, la Juventus deve fare uno sforzo per portargli Micheli e forse un altro collaboratore.

Quindi in questo caso qui cambierebbe lo staff operativo di Giuntoli che andrebbe in bianconero" ha dichiarato sempre Momblano al riguardo.

Le parole di Allegri

Della possibilità di vedere Cristiano Giuntoli alla Juventus ne ha parlato anche Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Atalanta vs Juventus in programma domani alle ore 12:30: "La scelta del direttore sportivo non è mia ma della società. Quando avranno scelto me lo comunicheranno".