Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe valutando un cambio in panchina per la prossima estate. Qualora dovesse arrivare l'esonero di Massimiliano Allegri al termine di questa stagione, si proverebbe ad ingaggiare Raffaele Palladino, attualmente tecnico del Monza.

La nuova idea della Juventus per la panchina: Raffaele Palladino

Palladino sta facendo molto bene alla guida del Monza, alla sua prima stagione in Serie A. Come tecnico della compagine brianzola è riuscito a raggiungere la salvezza matematica alla 32ª giornata di campionato con lo Spezia, un record per le formazioni neopromosse da quando ci sono i tre punti per la vittoria.

Gli ottimi risultati fin qui conquistati avrebbero attirato le attenzioni di diversi club in Italia che vorrebbero Palladino a partire dalla prossima annata. Sembra che sul tecnico campano ci sia anche la Juventus in caso di addio in estate a Massimiliano Allegri.

Raffaele Palladino ha un contratto con il Monza che andrà in scadenza il 30 giugno, e pare che finora non abbia ancora raggiunto un accordo con la dirigenza brianzola per il rinnovo. Dunque, non si esclude che l'ex attaccante di Parma e Genoa possa trovare un'altra squadra.

In questa stagione in Serie A il tecnico napoletano ha guidato il Monza in 27 partite, raccogliendo finora 12 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. In virtù di questo bilancio, dopo 33 giornate la formazione lombarda è decima in classifica con 45 punti, insieme a Bologna e Torino.

La situazione di Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri è legato alla Juventus fino al giugno del 2025 con un ingaggio pari a circa 7 milioni di euro netti all'anno.

Le aspettative intorno al tecnico toscano sono state finora disattese. Nonostante ciò, sembra che la sua posizione alla Juventus sia ancora solida. Tuttavia, non si esclude a priori l'eventualità di un esonero a fine stagione se Allegri dovesse mancare la qualificazione in Champions League e se non dovesse riuscire a vincere l'Europa League.

L'indiscrezione su Palladino come eventuale sostituto di Allegri alla Juventus è stata rilanciata da Fabio Ravezzani. Il giornalista milanese su Twitter ha scritto che quelle intorno all'attuale tecnico del Monza sono qualcosa in più di semplici voci. Subito dopo ha aggiunto che, ad oggi, non è chiara quale sia la posizione di John Elkann su Allegri, mentre invece pare che Lapo Elkann sia favorevole ad un cambio alla guida tecnica della squadra bianconera.