La Juventus, in queste ore, sta vivendo l'attesa per la gara di Europa League contro il Siviglia. I bianconeri, questa mattina 18 maggio, hanno lasciato l'hotel per andare a fare una passeggiata per le strade di Siviglia. I giocatori hanno fatto un giro nei pressi del Guadalquivir. Dopodiché la squadra è rientrata in hotel per il pranzo. In queste ore, Massimiliano Allegri ha diversi dubbi di formazione come ha annunciato lui stesso in conferenza stampa. I nodi da sciogliere riguardano tutti i reparti. Uno di questi dubbi è in attacco dove al momento Moise Kean sembra aver superato Dusan Vlahovic e Arek Milik.

Sorpresa Kean

Massimiliano Allegri, spesso, ama fare sorprese di formazione e infatti, in queste ore, starebbe pensando di affidarsi a Moise Kean.

Alla vigilia sembrava certo l'utilizzo di Arek Milik, ma nella mattinata di oggi 18 maggio, sono iniziate a risalire le quotazioni del numero 18 juventino. Dunque dovrebbe essere proprio Moise Kean ad affiancare Angel Di Maria. Mentre per quanto riguarda gli altri reparti i dubbi dovrebbero essere risolti. In difesa, davanti a Wojciech Szczesny, ci saranno Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. Mentre Alex Sandro dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo, invece, si vedranno Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre sulle fasce toccherà a Juan Cuadrado e Filip Kostic che agiranno rispettivamente sulla corsia di destra e di sinistra.

Bonucci al seguito della squadra

Quella di oggi 18 maggio, è una giornata davvero importante per la Juventus che stasera andrà a caccia della finale di Europa League.

I bianconeri vogliono raggiungere la finale di Budapest per impreziosire una stagione che è stata molto travagliata soprattutto a causa delle vicende extracalcistiche. Per la gara contro il Siviglia Massimiliano Allegri non avrà a disposizione gli infortunati Leonardo Bonucci, Paul Pogba e Mattia De Sciglio. Il capitano della Juventus, però, ha deciso di seguire la squadra in Spagna.

Infatti, Leonardo Bonucci, seppur non convocato, è salito sull'aereo che ha portato la squadra da Torino a Siviglia. Il capitano bianconero, questa sera 18 maggio, seguirà i compagni di squadra dalla tribuna. A sostenere i bianconeri, però, ci saranno tantissimi tifosi che sono già in Spagna e che saranno presenti allo stadio nel settore ospiti.

Anche dall'Italia non mancherà il sostegno del popolo juventino che spera di raggiungere una finale europea dopo sei anni da quella di Cardiff del 2017.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.