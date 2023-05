La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per il centrocampo della prossima stagione da affidare all'allenatore Simone Inzaghi: il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Sofyan Amrabat, centrocampista offensivo della Fiorentina.

La nuova idea per il centrocampo dell'Inter: Sofyan Amrabat

Il centrocampista marocchino della Fiorentina si è messo in mostra soprattutto con le ottime prestazioni nello scorso mondiale disputatosi in Qatar nel novembre dello scorso anno; prestazioni che il centrocampista ha confermato con un ottimo campionato e con buone prove anche in Conference League.

Su Amrabat della Fiorentina ci sarebbe l'interesse dell'Inter [VIDEO], che vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un importante rinforzo per la prossima stagione.

Il centrocampista sarebbe valutato dalla Fiorentina circa 35-40 milioni di euro e la dirigenza nerazzurra starebbe riflettendo su un eventuale investimento nella prossima sessione di mercato estiva.

La situazione del centrocampo dell'Inter

La dirigenza dell'Inter sembrerebbe aver scelto il nome del possibile sacrificabile nel prossimo mercato estivo al fine di ottenere la liquidità necessaria per operare in entrata: il nome potrebbe essere quello di Denzel Dumfries.

Il laterale olandese piacerebbe molto in Premier League, con diversi top club che starebbero ragionando su una possibile offerta nella prossima estate.

Primo tra tutti sembrerebbe esserci il Chelsea, che starebbe pensando ad un'offerta di circa 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'esterno destro olandese; sul giocatore ci sarebbe anche il forte interesse dell'Aston Villa di Unai Emery, che avrebbe richiesto il laterale come rinforzo per il futuro.

Per sostituire il laterale olandese la dirigenza nerazzurra starebbe pensando all'esterno destro del Torino Wilfried Singo, ma le trattative con il club granata si sarebbero rallentate per via dell'eccessiva richiesta economica esposta dalla dirigenza torinese.

Un altro obiettivo dei nerazzurri potrebbe essere Tajon Buchanan; l'esterno destro del Club Brugges avrebbe stuzzicato l'interesse dei nerazzurri che avrebbero già aperto i primi contatti con gli agenti del giocatore per cercare di trovare un accordo nella prossima estate per un suo trasferimento in nerazzurro.

A livello di centrocampo sembrerebbe essere possibile che l'Inter riceva alcune offerte nella prossima estate per la cessione di Marcelo Brozovic, ma le ultime indiscrezioni da Appiano Gentile parlerebbero di alte probabilità di permanenza per il centrocampista croato.