La Juventus inizia a muoversi per il prossimo mercato estivo, per rinforzare la propria rosa, con l'intento di ritornare ai vertici del calcio italiano e soprattutto europeo. Le poche certezze sul piano fisico attorno a Paul Pogba e il possibile addio di Adrien Rabiot, potrebbero determinare il prossimo mercato estivo della Vecchia Signora, che sta monitorando diversi centrocampista per puntellare la mediana in estate.

Juve, idea Schouten per la mediana

Viste le richieste importanti della Lazio per Sergej Milinkovic-Savic che sarebbe sempre nel mirino del club bianconero, la Juve segue anche altri profili del campionato italiano e tra questi spunta anche quello di Jerdy Schouten, talentuoso centrocampista che si è fatto strada in Serie A con la maglia del Bologna.

Il classe '96 è un punto fermo della mediana di Thiago Motta e le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora potrebbe decidere di intavolare una trattativa con il Bologna per il centrocampista olandese che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro, una valutazione che va di pari passo con il contratto del calciatore fino al 2026. Oltre Schouten, la Juve tiene d'occhio anche altri due profili in casa Bologna: Posch per la difesa e Ferguson sempre per il centrocampo.

Resta difficile invece la pista che porta ad un altro centrocampista olandese del campionato italiano, ovvero Teun Koopmeiners dell'Atalanta, che viene valutato attorno ai 40 milioni e già nel mirino di Napoli e Liverpool.

Juve, anche il Sassuolo su Rovella

Rimanendo in ottica centrocampo, dopo la buona stagione per Nicolò Rovella con la maglia del Monza, il centrocampista tornerà a Torino per fine prestito. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che diversi club italiano sarebbero interessati. Oltre alla Lazio, anche il Sassuolo avrebbe sondato il terreno per l'ex Genoa.

Il club neroverde potrebbe prendere in considerazione la sua candidatura in caso di partenza di Davide Frattesi che piace proprio alla Juventus.

Stando alle ultime notizie di mercato, la società neroverde in caso di trattativa con la Juventus proprio per Frattesi vorrebbe inserire il cartellino di Rovella ma anche di Iling Junior come parziale contropartita tecnica. Molto dipenderà dalla volontà del club bianconero nel cedere il giocatore, il cui futuro è legato al riscatto di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain che al momento sembrerebbe molto complicato.