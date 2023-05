Nelle scorse ore la Juventus ha pubblicato un post ironico su Twitter per commentare la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Del trionfo ottenuto dal club partenopeo hanno voluto dire la loro opinione anche il giornalista Giuseppe Cruciani a Dritto e Rovescio e Lapo Elkann, sul proprio account Twitter.

Il Napoli vince lo scudetto, la Juventus ironizza: "Dopo tutti i complimenti ricevuti vi facciamo le nostre congratulazioni"

La Juventus, nelle scorse ore, ha commentato la vittoria del terzo tricolore del Napoli ottenuto dai partenopei con il pareggio di ieri sera per 1 a 1 con l'Udinese: "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci.

Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!".

Il post pubblicato dalla Juventus arriva in risposta ad una serie di sfottò che i tifosi del Napoli hanno dedicato alla compagine bianconera in queste ultime settimane. Oltre alla Juve, a fare i complimenti al Napoli per la vittoria del terzo scudetto, ci hanno pensato anche il Milan e l'Inter: nello specifico per il club nerazzurro, ha parlato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che ai microfoni dell'Ansa ha detto: "Faccio grandi complimenti al Napoli, società, allenatore e squadra per questo traguardo storico. Hanno fatto una cavalcata straordinaria e hanno meritato di vincere questo Scudetto". Anche il Torino, su Twitter, si è voluta complimentare per il traguardo ottenuto dal club partenopeo: "Complimenti al Napoli per la meritata vittoria dello Scudetto".

Cruciani: "La retorica del popolo napoletano è insopportabile. La vittoria non è del popolo ma della società"

Anche il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato della vittoria del terzo scudetto del Napoli. Il conduttore radiofonico, intervenuto nella trasmissione televisiva di Rete 4 Dritto e Rovescio, ha dunque detto in merito: "La loro retorica è insopportabile.

Le società vincono come da altre parti perché hanno dei progetti sportivi. La retorica del sud che è come una rivincita con il nord è ridicola. Ha vinto il popolo di Napoli? Ma quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo".

Juventus, Lapo Elkann: "Non vedo l'ora di toglierglielo l'anno prossimo"

Anche Lapo Elkann ha parlato dello scudetto vinto dal Napoli, scrivendo quanto segue sul proprio profilo Twitter: "C’è chi dice che rosico per lo scudetto vinto dal Napoli, assolutamente no gli faccio i complimenti ma non vedo l’ora di sfidarli al più presto per prossimo scudetto e toglierglielo. La Juventus dimostrerà di essere più forte di loro".