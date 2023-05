La Juventus è al lavoro per definire anche le strategie di mercato per il Calciomercato estivo. Le esigenze principali della società bianconera riguardano la difesa, con Alex Sandro e Juan Cuadrado in scadenza di contratto e l'incertezza della conferma di Rugani e Bonucci nonostante un contratto fino a giugno 2024. Servono soprattutto dei terzini che possano garantire qualità e gioventù alle fasce, a tal riguardo si parla molto di Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia. A questi negli ultimi giorni si è aggiunto anche il giocatore dell'Arsenal Kieran Tierney, il nazionale scozzese piace molto alla società bianconera anche perché ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Prezzo sostenibile se consideriamo anche le qualità del classe 1997, che garantisce una buona fase difensiva ma anche un supporto a quella offensiva. L'Arsenal ha bisogno di cedere in previsione di investimenti soprattutto a centrocampo e il nazionale scozzese potrebbe essere uno dei partenti nel calciomercato estivo.

Possibile offerta per Tierney da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi l'Arsenal sarebbe pronta a valutare la partenza di Kieran Tierney, non considerato un titolare da Arteta. Il nazionale scozzese ha dato un contributo importante alla stagione della squadra inglese, che è attualmente seconda in classifica dietro ad una delle squadre più forti d'Europa, il Manchester City.

Potrebbe lasciare la società inglese per circa 20 milioni di euro, piace alla Juventus che cerca un sostituto di Juan Cuadrado. Il colombiano difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Tierney sarebbe l'alternativa a Emil Holm, altro terzino destro che piace alla Juventus ed una valutazione simile allo scozzese.

In questa stagione fino ad adesso Tierney ha disputato 23 match nel campionato inglese, 1 match in Carabao Cup, 2 match in Fa Cup e 6 match 1 gol e 1 assist in Europa League.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire rinforzi a centrocampo se oltre a Leandro Paredes che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain, dovesse partire anche Adrien Rabiot.

Il francese è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero. Potrebbe rimanere a Torino Nicolò Rovella, in prestito fino a giugno al Monza e che andrebbe a sostituire l'argentino. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno. Piace anche Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a giugno.