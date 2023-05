L'Inter sta cominciando a programmare la prossima sessione estiva di Calciomercato con tutte le incognite del caso, visto che molto dipenderà dall'eventuale piazzamento in Champions League. I nerazzurri, infatti, devono arrivare tra le prime quattro per non gettare al vento il cammino da sogno fatto quest'anno nella massima competizione europea, con la doppia semifinale ancora da giocare contro il Milan. In questo modo non sarà necessario fare sacrifici sul mercato in uscita e, anzi, si proverà a confermare alcuni big. Tra questi c'è Romelu Lukaku, il cui cartellino è di proprietà del Chelsea, ma Big Rom preme per la permanenza a Milano.

I nerazzurri stanno studiando la strategia per arrivare ad un accordo con i Blues.

Un nome che potrebbe infiammare la prossima sessione di mercato è quello di Federico Chiesa. L'esterno alla Juventus non sta vivendo un periodo semplice, anche dal punto di vista tattico, e per questo potrebbe anche chiedere la cessione tra qualche settimana, al termine di questa stagione. Su di lui ci sono diversi top club inglesi, su tutti il Liverpool, ma in Italia occhio anche al Milan, che aveva seguito il giocatore già prima del suo approdo in bianconero.

La strategia dell'Inter per Lukaku

L'annata di Romelu Lukaku all'Inter è stata pesantemente condizionata dal grave infortunio subito a fine agosto, che lo ha tenuto ai box per quattro mesi.

Il suo ritorno aveva fatto scalpore, ma solo nelle ultime settimane Big Rom ha dato segnali concreti di ripresa, risultando decisivo in campionato sia contro l'Empoli, segnando una doppietta, sia contro la Lazio, fornendo due assist. I numeri sono ancora deludenti per il centravanti belga, che tra campionato e coppe è fermo a otto gol e tre assist, ma nelle prossime settimane cercherà di migliorare lo score anche per convincere la società nerazzurra a puntare su di lui anche il prossimo anno.

Il suo cartellino è di proprietà del Chelsea, ma Lukaku ha tutta l'intenzione di restare a Milano, anche per farsi perdonare l'annata fino ad ora non all'altezza delle aspettative, provando a regalare quello storico scudetto che vorrebbe dire seconda stella. L'Inter ha già avuto dei contatti con i Blues e punta a strappare un altro prestito, al massimo da 5 milioni di euro, rispetto ai quasi 10 milioni versati lo scorso anno, fissando però anche il riscatto (quest'anno si trattava di un prestito secco) a 30 milioni di euro.

Il giocatore, dal canto suo, è pronto ad abbassarsi ulteriormente l'ingaggio tra i 6,5 e i 7 milioni più bonus rispetto agli attuali 8 milioni.

Milan su Chiesa

Il Milan segue con l'interesse lo sviluppo della vicenda relativa a Federico Chiesa. L'attaccante alla Juventus sta vivendo un'annata complessa, nonostante abbia superato definitivamente il grave infortunio subito al ginocchio. Per il giocatore le difficoltà sono anche dal punto di vista tattico, visto che non sembra integrarsi al meglio nel 3-5-2 di Allegri. In rossonero, invece, si sposerebbe alla perfezione come esterno d'attacco nel 4-2-3-1/4-3-3 di Stefano Pioli. La valutazione si aggira sui 50 milioni di euro, ma Maldini e Massara potrebbero provare a mettere sul piatto il cartellino di Fikayo Tomori, cercato anche dal Psg e valutato 40 milioni di euro, oltre ad un piccolo conguaglio. A quel punto dovranno essere i bianconeri a decidere se accettare o rifiutare la proposta del Milan.