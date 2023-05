Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal Messaggero, la Juventus nella prossima estate potrebbe recapitare alla Lazio un'offerta da 25 milioni di euro più bonus per Milinkovic-Savic. Il club bianconero inoltre non vorrebbe riscattare Leandro Paredes dal PSG e rischierebbe di perdere Adrien Rabiot a parametro 0.

Calciomercato Juventus, i bianconeri vorrebbero offrire 25 milioni di euro per Milinkovic-Savic

La Juventus seguirebbe da diverse stagioni il profilo di Milinkovic-Savic, centrocampista tuttofare della Lazio per il quale il presidente Claudio Lotito ha sempre chiesto cifre superiori ai 60 milioni di euro.

Nella prossima estate però le cose potrebbero cambiare radicalmente in quanto Milinkovic-Savic andrà a ridosso di una scadenza di contratto che segna l'anno 2024.

Ecco perché, secondo quanto riportato dal quotidiano romano il Messaggero, la Juventus avrebbe intenzione di bussare alla porta del numero uno della Lazio con un'offerta da circa 25 milioni di euro più bonus. Lotito, a sua volta, potrebbe ritenere questa somma ancora troppo bassa, visto che le ultime indiscrezioni vorrebbero il patron dei biancocelesti pronto ad ascoltare solo offerte da almeno 40 milioni di euro. Su Milinkovic-Savic ci sarebbero inoltre gli occhi di diversi club in Premier League tra cui l'Arsenal di Mikel Arteta ed il Newcastle.

Come alternativa al centrocampista serbo della Lazio, la Juventus avrebbe messo nel mirino un profilo decisamente più giovane, quello di Cher Ndour: il classe 2004 italo-senegalese attualmente si trova in forza al Benfica ma il suo contratto con le "aquile" portoghesi andrà in scadenza al termine della stagione in corso. Se le parti non dovessero rinnovare, allora la Juventus potrebbe farsi trovare pronta per portarlo alla Continassa a costo 0 ma su Ndour ci sarebbero anche le attenzioni del Milan, sempre pronto con Maldini e Massara a trovare nuovi talenti.

Juventus, per un centrocampista che entra due ne potrebbero uscire: Paredes e Rabiot a rischio permanenza

La Juventus in estate potrebbe perdere due pezzi dell'attuale centrocampo, vale a dire Adrien Rabiot e Leandro Paredes. Per quanto concerne Rabiot, il francese andrà in scadenza di contratto con i bianconeri a fine stagione e secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, su di lui ci sarebbe lo sguardo del Newcastle.

Discorso diverso invece varrebbe per Paredes: nonostante il mediano argentino ieri abbia trovato la via del gol con il Lecce, la sua permanenza alla Continassa sarebbe tutt'altro che scontata, complice un rendimento inferiore alle attese. La Juventus, con Allegri in prima fila, non sarebbe dunque convinta del suo riscatto dal PSG, che costerebbe alle casse del club bianconero una cifra già pattuita di circa 25 milioni di euro.