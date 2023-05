La Juventus lavora già in previsione del Calciomercato estivo. Sono diverse le esigenze della società bianconera: dall'arrivo di due terzini e di un centrale difensivo a quello di uno o due centrocampisti, se fossero confermate le partenze di Adrien Rabiot (a parametro zero) e di Leandro Paredes (per mancato riscatto e rientro al Paris Saint Germain).

In particolare l'argentino dovrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella (al rientro dal prestito al Monza), mentre al posto del francese potrebbe arrivare Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio piace da tempo alla società bianconera, e ha il contratto in scadenza a giugno 2024, proprio per questo potrebbe partire già questa estate a prezzo ridotto.

Milinkovic-Savic potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe nuovamente valutando come rinforzo a centrocampo Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio va in scadenza di contratto a giugno 2024 e attualmente non si parla di un imminente suo prolungamento di contratto. Il giocatore sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale dopo diverse stagioni trascorse nella società laziale. L'eventuale approdo a Torino del centrocampista serbo potrebbe dipendere anche dalla partecipazione alla Champions League della società bianconera.

La stagione attuale di Milinkovic-Savic non è forse stata ai livelli di quelle precedenti, ma comunque grazie alle sue prestazioni sta contribuendo al secondo posto provvisorio in campionato della Lazio.

Fino ad adesso ha segnato otto gol e altrettanti assist in tutte le competizioni disputate.

In bianconero Milinkovic-Savic potrebbe sostituire Adrien Rabiot, che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale. Molto dipenderà dall'offerta della società bianconera, la quale difficilmente potrà garantirgli i 10 milioni di euro a stagione che il giocatore vorrebbe.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche i rinforzi per la difesa, sia in caso di conferma che di partenza sia di Alex Sandro sia di Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno.

Potrebbero arrivare due terzini: Fabiano Parisi dell'Empoli, valutato circa 20 milioni di euro dalla società toscana, e lo svedese Emil Holm dello Spezia, che avrebbe più o meno la stessa valutazione da parte del club ligure.