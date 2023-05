Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose. Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di mercato riprese da calciomercatoweb.it ed fcinter1908.it, infatti, i nerazzurri sarebbero molto vicini a chiudere l’affare per Mateo Retegui del Tigre. I bianconeri, invece, avrebbero intenzione di rinforzare la difesa con le prestazioni di Kalidou Koulibaly del Chelsea. Il difensore non ha avuto un buon rendimento da quando è approdato a Londra e sarebbe disposto a ritornare in Italia. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro ma la Juventus potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto.

L’unico nodo sarebbe rappresentato dall’oneroso ingaggio che percepisce.

Le strategie per l'attacco dell'Inter

L'Inter sarebbe molto forte su Retegui. Il calciatore è in forza al Tigre, che dovrebbe riscattarlo, ma di proprietà del Boca Juniors. L'affare si potrebbe concretizzare con un prestito con diritto di riscatto, la trattativa potrebbe essere molto simile a quella che ha portato Lautaro Martinez alla Pinetina. Qualora non dovesse arrivare il bomber che ha già esordito con l'Italia di Roberto Mancini, la dirigenza milanese potrebbe virare su Roberto Firmino e Marcus Thuram. Entrambi hanno il contratto in scadenza e non dovrebbero rinnovare con Borussia Moenchengladbach e Liverpool. Il brasiliano percepisce tuttavia uno stipendio molto oneroso e fuori portata per il club presieduto dagli Zhang, più semplice sarebbe trovare un accordo con Thuram.

Individuati i possibili rinforzi per il reparto difensivo

La società nerazzurra sarebbe inoltre molto interessata a Tosin Adarabioyo del Fulham, squadra inglese con la quale ha un contratto per un'altra stagione. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma i dirigenti meneghini vorrebbero chiudere l’affare in estate in vista dell'addio di Milan Skriniar e del possibile addio di Stefan De Vrij che non hanno rinnovato il contratto in scadenza a giugno.

L’Inter sarebbe poi in corsa anche per ingaggiare Evan N’Dicka del Francoforte. Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno e piacerebbe anche alla Roma. Interesserebbe poiché può giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro.

In uscita potrebbe invece esserci Romelu Lukaku che tornerà al Chelsea che ne detiene il cartellino: gli ultimi rumors sottolineano che il possibile nuovo allenatore dei Blues Mauricio Pochettino apprezzerebbe molto l'attaccante belga che potrebbe così restare in rosa.

Juventus su Koulibaly

Considerato il possibile addio di Leonardo Bonucci e l'inesperienza di Federico Gatti, la prossima estate la Juventus potrebbe puntare forte su un difensore centrale di sicura affidabilità, ecco che dopo gli abboccamenti della scorsa estate il club potrebbe tornare alla carica per Koulibaly che al Chelsea ha vissuto un anno molto complesso con più ombre che luci.

Il costo del cartellino sarebbe vicino ai 25 milioni di euro ma sfruttando una formula più 'leggera', prestito con diritto di riscatto, l'affare potrebbe anche concretizzarsi.

Il centrale senegalese guadagna 10 milioni l'anno, decisamente troppi per i bianconeri che potrebbe ragionare su una proposta di ingaggio spalmato su più anni.