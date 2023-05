La Juventus sarebbe sempre più vicina a ingaggiare come nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che dovrebbe lasciare il Napoli nelle prossime settimane e potrebbe portare a Torino anche due suoi collaboratori come Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli.

Per quanto riguarda il mercato dei giocatori le ultime indiscrezioni di mercato confermano la volontà della società bianconera di rinforzare il centrocampo. A tal riguardo il nome che piace alla Juventus è quello di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024, situazione che agevolerebbe una cessione a prezzo "vantaggioso" già in questa sessione di mercato estiva del 2023.

Con un'offerta da 40 milioni di euro il serbo potrebbe lasciare la Lazio, ma la società bianconera potrebbe anche inserire delle contropartite tecniche gradite alla società laziale per diminuire l'esborso cash.

Juve, possibile offerta da 25 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini per l'acquisto di Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Sergej Milinkovic Savic. Il giocatore della Lazio potrebbe approdare a Torino per circa 40 milioni di euro, anche se si parla di una possibile offerta con l'inserimento di un giocatore. Ad esempio la Juve potrebbe offrire circa 25 milioni di euro più il cartellino del laterale sinistro Luca Pellegrini, già in prestito alla società laziale in questa seconda parte di stagione, dopo che nella prima metà aveva giocato all'Eintracht Francoforte.

Un altro giocatore che piacerebbe alla Lazio e che la Juventus potrebbe decidere di offrire è Nicolò Rovella, in prestito al Monza fino a giugno. La valutazione di mercato del centrocampista ex Genoa è di circa 30 milioni di euro, di conseguenza - in tal caso - la società bianconera dovrebbe inserire una somma di circa 10 milioni di euro in aggiunta per arrivare a Milinkovic-Savic.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore difensivo. A tal riguardo sui media sportivi si parla del possibile acquisto di un centrale come Kalidou Koulibaly del Chelsea.

Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino, potrebbe arrivare un giocatore per la fascia sinistra e uno per quella destra: piacerebbero Fabiano Parisi dell'Empoli ed Emil Holm dello Spezia, entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.