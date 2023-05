La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Difficile lavorare al mercato in una situazione di incertezza, soprattutto in merito alla partecipazione alle competizioni europee. C'è la possibilità che la società bianconera venga esclusa dalle stesse. Alcune scelte di mercato però saranno portate avanti lo stesso, una su tutte quella di alleggerire il bilancio societario. Per questo Leonardo Bonucci, nonostante un contratto con la società bianconera fino a giugno 2024 potrebbe lasciare Torino per una nuova esperienza professionale.

Non sarebbe certa la conferma neanche di Massimiliano Allegri per la stagione 2023-2024, entrambi sarebbero seguiti dall'Al-Nassr, società che gioca nell'Arabia Saudita e famosa per aver ingaggiato a gennaio 2023 Cristiano Ronaldo garantendogli un ingaggio da 200 milioni di euro a stagione. Allegri e Bonucci quindi potrebbero raggiungere e ritrovare il portoghese dopo l'esperienza condivisa nella società bianconera.

Ritroverebbe Cristiano Ronaldo, trasferitosi nella società araba a gennaio 2023. L'Al-Nassr starebbe valutando però anche un rinforzo per la difesa e potrebbe fare un'offerta per Leonardo Bonucci, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024. Il giocatore potrebbe anticipare la partenza rispetto alla scadenza del suo contratto.

C'è da dire che fra gli obiettivi professionali di Leonardo Bonucci c'è quello di partecipare con la nazionale italiana all'Europeo 2024, di conseguenza un'eventuale decisione di lasciare la società bianconera per trasferirsi in un campionato non a livello di quelli europeo potrebbe anche portarlo ad una possibile esclusione dalla nazionale italiana.

Un po' come è successo a Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, che hanno deciso di accettare l'offerta del Toronto che gioca nel campionato americano. Una decisione che ha portato Mancini a non chiamarli più nella nazionale italiana.

Il mercato della Juventus

La Juventus in caso di partenza di Massimiliano Allegri potrebbe decidere di affidare la panchina ad un tecnico giovane. Fra quelli che piacciono alla società bianconera ci sono Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton e Igor Tudor protagonista all'Olympique Marsiglia di una stagione importante.