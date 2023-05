La Juventus potrebbe essere una delle società protagoniste del prossimo mercato estivo. La società bianconera, ancora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, sta già lavorando sui calciatori in scadenza di contratto a giugno. Inoltre i dirigenti sarebbero pronti ad ascoltare eventuali offerte importanti per i giocatori che attualmente fanno parte dell'organico.

A tal proposito, in futuro potrebbe arrivare qualche richiesta per Dusan Vlahovic che piace a Manchester United, Bayern Monaco e Real Madrid. La Juventus avrebbe già individuato il sostituto del bomber serbo in caso di cessione.

Si tratta di Gianluca Scamacca del West Ham.

Il centravanti romano, infortunatosi ad aprile, dovrebbe recuperare per il mese di luglio.

Possibile offerta per Scamacca in caso di partenza di Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus, se dovesse arrivare un'offerta importante, potrebbe lasciar partire Dusan Vlahovic. Il club piemontese vorrebbe incassare una somma vicina agli 80 milioni di euro, considerando che l'attaccante serbo è stato acquistato dalla Fiorentina nel gennaio del 2022 per circa 75 milioni.

In caso di addio a Vlahovic la Juventus potrebbe sostituirlo con Gianluca Scamacca. La punta ex Sassuolo si è trasferita al West Ham nello scorso Calciomercato estivo per circa 40 milioni di euro.

La società bianconera andrebbe su Scamacca solo se il West Ham dovesse accettare una modalità di pagamento sostenibile, oppure un prestito con diritto di riscatto. Scamacca, prima di infortunarsi al menisco esterno, aveva collezionato 27 gettoni di presenza con la squadra inglese, segnando 8 gol fra Premier League, Carabao Cup, Fa Cup e Conference League.

Il mercato della Juventus per la difesa

La Juventus dovrebbe rinforzare anche la difesa soprattutto se dovessero partire Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno. A tal proposito piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia.

Per quanto riguarda, invece, il ruolo di difensore centrale, si starebbero seguendo Giorgio Scalvini dell'Atalanta e Kalidou Koulibaly del Chelsea.

Potrebbe cambiare qualcosa anche a centrocampo soprattutto se dovesse andar via Leandro Paredes che la Juventus non avrebbe intenzione di riscattare dal Paris Saint-Germain. Il club torinese potrebbe rimpiazzarlo con Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza e destinato a tornare a Torino a giugno per rimanere nella rosa della stagione 2023-2024.