La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per l'attacco della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello dell'attaccante brasiliano Roberto Firmino, in scadenza di contratto con il Liverpool.

L'idea dell'Inter: Firmino a parametro zero

L'attaccante brasiliano ha un contratto con il Liverpool che scadrà nel prossimo giugno e da quanto filtrerebbe dall'Inghilterra il giocatore avrebbe già deciso di lasciare la Premier League: sul giocatore ci sarebbe l'interesse di almeno tre squadre italiane che lo vorrebbero ingaggiare per il prossimo campionato.

In prima linea sembrerebbe esserci l'Inter che con Giuseppe Marotta ha già abituato a colpi di spessore a parametro zero come potrebbe avvenire in questo caso nella prossima estate: sull'attaccante Firmino ci sarebbe però anche il pressing del Milan, che vorrebbe inserire il calciatore per rinforzare un'attacco che in questa stagione ha reso meno del desiderato.

Su Roberto Firmino ci sarebbe anche l'interesse della Roma, che starebbe valutando una possibile offerta da sottoporre al giocatore soprattutto in caso di addio di Andrea Belotti, anch'egli in scadenza di contratto con il club capitolino, che difficilmente verrà rinnovato.

In questa stagione Roberto Firmino ha disputato 25 partite in Premier League con la maglia del Liverpool, segnando 11 reti e fornendo 4 assist ai compagni.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti con il ritorno a Londra di Romelu Lukaku per la scadenza del prestito secco dal Chelsea; i 'Blues' starebbero lavorando con il nuovo futuro allenatore Mauricio Pochettino per trovare una strategia per convincere Big Rom a rimanere in Inghilterra e prendersi carico dell'attacco del club inglese, anche se il calciatore avrebbe manifestato l'interesse a tornare in nerazzurro.

In estate andrà in scadenza il contratto che lega Edin Dzeko ai nerazzurri ma dalla ultime indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile le parti sembrerebbero vicine ad un accordo per un rinnovo per almeno un'altra stagione.

Il giocatore che probabilmente lascerà Milano sarà Joaquin Correa che potrebbe andare al Siviglia con una formula di prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni come presenze o piazzamento del club in Europa.

La dirigenza dell'Inter dovrà resistere nella prossima estate alle avances che arriveranno soprattutto dalla Premier League per Lautaro Martinez: il giocatore argentino campione del mondo piacerebbe a diversi top club ma non dovrebbe muoversi da Milano.