La dirigenza del Chelsea starebbe pensando a un rinforzo per la fascia destra in vista della prossima stagione e un nome sul taccuino dei dirigenti londinesi potrebbe essere quello di Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter; la società inglese starebbe valutando una possibile offerta di circa 40 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere il laterale nella prossima estate.

L'idea del Chelsea a centrocampo: Denzel Dumfries

Il laterale destro olandese si è messo in mostra in questa ultima parte della stagione soprattutto con ottime prestazioni in Champions League dove ha trascinato la squadra fino alla finale di Istanbul contro il Manchester City.

Le sue qualità in fase difensiva e propositiva avrebbero attirato l'attenzione di diversi top club in Europa, primo tra tutti il Chelsea che starebbe pensando a una proposta ai nerazzurri nella prossima finestra di mercato di circa 40 milioni di euro per provare a portarlo in Premier League.

La dirigenza dell'Inter potrebbe riflettere sull'eventuale cessione, che potrebbe essere particolarmente utile per il bilancio del club nerazzurro.

La situazione del centrocampo dell'Inter per la prossima stagione

Nella prossima estate la dirigenza nerazzurra dovrà cercare di resistere alle avances di mercato che inevitabilmente arriveranno sui suoi top player: Marcelo Brozovic sarebbe il giocatore più richiesto del centrocampo nerazzurro, con diversi top club europei interessati al suo cartellino.

Anche le prestazioni europee di Hakan Calhanoglu avrebbero attirato le attenzioni in particolar modo di diversi top club in Premier League, ma la dirigenza nerazzurra vorrebbe provare a trattenere il centrocampista turco, ormai divenuto perno del reparto mediano

Per quanto riguarda le fasce, oltre alla possibile cessione di Denzel Dumfries, i nerazzurri avrebbero registrato anche l'interesse dell' Atletico Madrid per Federico Dimarco, ma in questo caso una sua cessione sembrerebbe essere fuori dai progetti della dirigenza nerazzurra.

A livello di mercato in entrata, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero valutando l'esterno destro del Torino Wilfried Singo; la valutazione effettuata dal club granata sul giocatore però sarebbe considerata eccessiva dai nerazzurri e pertanto la trattativa pare difficile. Sempre sulla fascia destra piacerebbe il canadese Tajon Buchanan del Club Brugge.