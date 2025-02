Nelle scorse ore il giornalista Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sconfitta incassata dall'Inter contro la Juventus, definendo quella dei nerazzurri una prestazione indecente. Secondo Criscitiello inoltre, se la compagine lombarda continuasse a giocare certe gare, non meriterebbe di vincere lo scudetto.

Criscitiello non fa sconti: 'Quella vista nel secondo tempo di Torino è una squadra indecente'

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato a Sportitalia dell'Inter e della sconfitta incassata contro la Juventus dai nerazzurri: "Quella vista a Torino nel secondo tempo è una squadra indecente. L'Inter vista con la Juventus, sapendo di avere un match ball con il Napoli che prima ha giocato e non ha vinto a Roma con la Lazio non può sprecare certe occasioni.

Il Napoli che è lì in testa alla classifica e tu devi recuperare la partita a Firenze, non puoi fare quel secondo tempo. Il problema di Simone Inzaghi è che non tiene sul pezzo i ragazzi"

Criscitiello ha proseguito: "Il problema dell'Inter non è Simone Inzaghi, il problema dell'Inter sono i calciatori che quando hanno voglia si accendono, quando non hanno voglia non si accendono. Inzaghi ha le sue responsabilità perché è l'allenatore, ma per me finora ha fatto un grandissimo lavoro e ha coperto molte volte gli errori della società. Ma il problema non può essere neanche Oaktree che non spende i soldi a gennaio, che non li spenderà neanche giugno, luglio e agosto, perché Oaktree di campo capisce zero e se ne frega il giusto.

Il problema è far quadrare i conti. Dovranno essere bravi lì Marotta, Ausilio, Baccin a portare giocatori validi e a non spendere oltre il budget che sarà messo a disposizione".

Criscitiello ha continuato dicendo: "In campo non ci va Inzaghi, ma questi calciatori. Come può Mkhitaryan dire che si sentono troppo forti e per questo prendono le partite con leggerezza?

A Firenze il secondo tempo prendi tre gol in una gara fondamentale per arrivare a Napoli avendo la possibilità di scavalcarli in classifica. In una partita come Juve-Inter, che rimane una delle più sentite dai tuoi tifosi, ti permetti di scendere in campo nel secondo tempo con supponenza. Mediocri, senza la cattiveria, senza il sangue agli occhi, l'unico che nei limiti ci ha messo qualcosa a livello di cuore è Lautaro Martinez".

Il giornalista ha infine concluso: "L'Inter del secondo tempo di Firenze e l'Inter del secondo tempo di Torino merita di non vincere lo scudetto e la verità è che a Conte i veri punti oltre i suoi giocatori glieli sta portando l'Inter. Cioè l'Inter ogni volta che fa la Milano-Napoli perde un pezzo di tricolore ed è assurdo. Perché quando il Napoli in tre partite fa tre punti e tu non cogli l'occasione, allora significa che lo scudetto non lo meriti".

Napoli, i tifosi rispondono a Criscitiello: 'Se vinceremo lo scudetto diranno che ce l'ha regalato l'Inter'

Le parole di Criscitiello hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Se dovesse vincerlo il Napoli diranno che è stato regalato, se dovesse vincerlo l'Inter daranno la colpa a De Laurentiis e Manna" sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Il Napoli chiuderà il campionato a non meno di 85 punti. A 85 punti gli scudetti, di norma si vincono".