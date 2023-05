La dirigenza del Real Madrid starebbe valutando un possibile investimento per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di mercato estiva: il nome che sta circolando in Spagna in queste ore è quello di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, per il quale i 'Blancos' potrebbero avanzare un'offerta di circa 100 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere il giocatore.

L'idea del Real Madrid a centrocampo: Nicolò Barella

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella si è messo in mostra in questa stagione con prestazioni importanti soprattutto a livello internazionale dove ha trascinato i nerazzurri alla finale di Champions League che si disputerà il prossimo 10 giugno a Istanbul.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse del Real Madrid, che vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore Carlo Ancelotti per la prossima stagione: la dirigenza dei Blancos starebbe pensando a una proposta di circa 100 milioni di euro da proporre ai nerazzurri nella prossima estate.

Per il centrocampista italiano, classe 1997, sarebbe invece pronto un quinquennale da circa 8 milioni di euro a stagione, una cifra che i nerazzurri non riuscirebbero a pareggiare a livello di trattamento economico per il giocatore.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà fare attenzione agli assalti ai suoi centrocampisti, reduci da una stagione importante sotto il punto di vista del rendimento a livello europeo.

Il giocatore che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima estate a livello di centrocampo potrebbe essere Denzel Dumfries; il laterale olandese avrebbe suscitato l'interesse di diversi top club soprattutto in Premier League. La richiesta dei nerazzurri per lasciare partire l'esterno olandese sarebbe di circa 40 milioni di euro e il club che potrebbe soddisfare questa richiesta potrebbe essere il Chelsea.

Il nuovo proprietario ha già investito oltre 300 milioni di euro per rinforzare la rosa dei 'Blues' nella scorsa finestra di mercato e potrebbe investire una somma importante anche per assicurarsi le prestazioni del laterale destro olandese dell'Inter. Anche l'Aston Villa, reduce da un campionato di Premier League di alto livello, avrebbe intenzione di provare ad intavolare una trattativa per portare Denzel Dumfries in Inghilterra nella prossima sessione di mercato estiva, ma in questo caso l'offerta del club inglese sembrerebbe essere di circa 30 milioni di euro, al momento non soddisfacente per i criteri economici fissati dal club nerazzurro.