Una delle esigenze principali della Juventus in previsione del Calciomercato estivo sarà quella di rinforzare le fasce difensive, considerando che Alex Sandro è oramai considerato un centrale della difesa a tre e che Juan Cuadrado dovrebbe lasciare Torino a parametro zero.

A proposito di fascia destra, uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è Ivan Fresneda, protagonista di una stagione importante nel Valladolid, nonostante sia un classe 2004. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro che potrebbe arrivare a 45 milioni nell'eventualità in cui dovessero aumentare le presenze del giocatore con la squadra spagnola.

Sul giocatore ci sarebbero anche altre squadre, soprattutto inglesi.

Il giocatore Fresneda potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe decidere di acquistare Ivan Fresneda. Sarebbe lo spagnolo il preferito per la fascia destra per sostituire Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno. Il classe 2004 sta disputando una stagione importante come titolare nel Valladolid nonostante la giovane età. Fino ad adesso ha disputato 20 match nel campionato spagnolo, a queste bisogna aggiungerne 2 nella Coppa del Re. La clausola rescissoria da 30 milioni di euro potrebbe agevolare il suo approdo a Torino, anche se la Juventus dovrà prima garantirsi la qualificazione alla Champions League.

Una possibilità che è attualmente concreta, considerando la classifica attuale, ma che con la sentenza del caso plusvalenze potrebbe non essere certa in quanto le ultime indiscrezioni parlano di una penalizzazione pesante per la società bianconera. Bisognerà attendere il 22 maggio. anche se non è da scartare la possibilità che la Juventus decida di fare ancora ricorso .

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale dei giocatori che rientreranno dal prestito in altre società. Ci si riferisce soprattutto a Arthur Melo, Denis Zakaria, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. L'unico che avrebbe buone possibilità di essere riscattato dal Leeds è l'americano, ma la società inglese non dovrà retrocedere; possibilità remota considerando che attualmente è penultima in campionato.

Potrebbero rimanere a Torino il terzino Andrea Cambiaso e il centrocampista Nicolò Rovella. Sul classe 2001 ci sarebbe l’interesse della Lazio, ma a meno di un’offerta importante, difficilmente lascerà la società bianconera.