La dirigenza del Newcastle starebbe pensando a un nuovo colpo per il centrocampo della prossima stagione: il giocatore che potrebbe interessare al club bianconero inglese sarebbe Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, arrivato a parametro zero nell'estate 2021 dal Milan.

Il Newcastle su Calhanoglu: possibile offerta in estate

Il centrocampista turco dell'Inter è arrivato a parametro zero dal Milan nell'estate 2021 ed ha un contratto con l'Inter fino al giugno 2024; la dirigenza nerazzurra non vorrebbe perdere il centrocampista a parametro zero e starebbe pertanto lavorando al suo rinnovo contrattuale.

Nel caso in cui però non dovesse concretizzarsi il rinnovo di Hakan Calhanoglu, il centrocampista turco potrebbe finire sul mercato nella prossima estate e il club principalmente interessato al giocatore sembrerebbe essere il Newcastle. La dirigenza del club inglese starebbe pensando ad un'offerta di circa 40 milioni di euro per provare a convincere il club nerazzurro a cedere il centrocampista nella prossima finestra di mercato estiva.

La situazione del centrocampo nerazzurro per il prossimo campionato

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, insieme al direttore sportivo Dario Baccin, starebbero lavorando su diversi profili per rinforzare il centrocampo dell'Inter per il futuro ma prima di poter operare sul mercato in entrata potrebbe occorrere effettuare una cessione ed il nome candidato ad essere sacrificato nella rosa nerazzurra sembrerebbe essere Denzel Dumfries.

Il laterale olandese con le sue importanti prestazioni soprattutto a livello europeo, con le sue chiusure determinanti in fase di copertura sia contro il Porto che contro il Benfica, e la sua ottima marcatura su Theo Hernandez nei due derby di semifinale di Champions League, avrebbe attirato le attenzioni di diversi top club soprattutto in Premier League.

Sul giocatore olandese infatti ci sarebbe il forte pressing del Chelsea, che con il suo proprietario Todd Bohely e il prossimo allenatore Mauricio Pochettino vorrebbe investire per provare a portare il laterale destro dell'Inter in Inghilterra: nella prossima sessione di mercato estiva i 'Blues' potrebbero far pervenire ai nerazzurri un'offerta di circa 40 milioni di euro per l'esterno destro olandese.

Anche l'Aston Villa avrebbe messo nel mirino l'olandese, che potrebbe andare a rinforzare la compagine allenata da Unai Emery che in questa stagione ha ben figurato in Premier League; sul giocatore ci sarebbe infine anche l'interesse del Barcellona, che potrebbe offrire 35 milioni di euro per il cartellino di Dumfries.