Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. L'obiettivo della società rossonera è quello di rinforzare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, con l'obiettivo di continuare il percorso di crescita in Europa, ma soprattutto rientrare nella lotta Scudetto. Il Diavolo vuole rinforzare in maniera importante il centrocampo ed il sogno della dirigenza e soprattutto di mister Pioli risponde al nome di Milinkovic-Savic.

Milan, possibile offerta per Milinkovic-Savic in estate

A differenza delle precedenti stagioni, la Lazio potrebbe prendere in considerazione delle offerte per uno dei suoi calciatori più importanti.

Infatti, Milinkovic-Savic non avrebbe ancora accettato il rinnovo proposto dal club biancoceleste e neanche l'approdo nella prossima edizione della Champions League potrebbe cambiare le carte in tavola. Nelle prossime settimane si capirà di più sul futuro del Sergente.

In caso di mancato accordo per il rinnovo con la Lazio, il Milan potrebbe così provare ad intavolare una trattativa per il numero 21 che con il contratto in scadenza viene valutato attorno ai 40-50 milioni di euro, cifra di minor portata rispetto alle precedenti richiesti del club laziale. Milinkovic-Savic potrebbe così rappresentare un tassello fondamentale per lo scacchiere tattico di mister Pioli: infatti, il Sergente potrebbe svolgere il ruolo di trequartista ma anche di centrocampista centrale.

L'eventuale trattativa per il Sergente resta complicata non solo per le richieste della Lazio, ma anche per l'interesse della Juventus che potrebbe salutare Rabiot al termine della stagione.

Oltre al sogno Milinkovic-Savic, il Milan continua a tenere vivi i contatti anche per Loftus-Cheek, che viene valutato dal Chelsea attorno ai 20 milioni di euro.

Milan, idea Adama Traorè per l'attacco

Oltre al centrocampo, il Milan sta valutando un grande colpo anche per il reparto offensivo che potrebbe esser rivoluzionato. Infatti, potrebbero partire sia Origi che Rebic visto che in questa stagione non sono riusciti a ritagliarsi un grande spazio nelle rotazioni di Pioli.

Se per il ruolo di prima punta Maldini e Massara starebbero monitorando profili come Arnautovic e Scamacca, come possibile esterno offensivo i profili monitorati sarebbero diversi.

Oltre a Kamada pronto a liberarsi a parametro zero dall'Eintracht di Francoforte, il club rossonero tiene in considerazione anche la candidatura di Adama Traorè che dopo la parentesi al Barcellona è ritornato in Premier League al Wolverhampton.

L'esterno spagnolo dovrebbe però liberarsi a parametro zero in estate ed essere una buona opportunità. Su di lui ci sarebbe però anche la Juventus che potrebbe salutare Angel Di Maria al termine della stagione.