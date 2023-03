Il Milan starebbe già lavorando in vista della prossima campagna acquisti. La società rossonera sta osservando diversi profili per completare la rosa ma soprattutto il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli. L'assenza di Frank Kessie non è stata ancora colmata del tutto ed i nuovi acquisti non sono riusciti a sopperire all'addio del mediano ivoriano, per questo il Diavolo starebbe osservando diversi giocatori che nell'idea della dirigenza dovrebbero offrire un'alternativa di valore al duo Bennacer-Tonali.

Milan, interesse per Loftus-Cheek

Stando alle ultime notizie di mercato riportate da Calciomercato.com, il club rossonero potrebbe così ritornare alla carica per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese in forza al Chelsea.

Con l'arrivo di Enzo Fernandez, il classe 96 non è riuscito a confermarsi rispetto a quanto fatto con Tuchel. Per questo, il 26enne centrocampista potrebbe lasciare Stanford Bridge a giugno per cercare di giocare con maggiore continuità ed essere il perno di una nuova realtà europea.

Le caratteristiche del mediano inglese s'incastrerebbero con il pacchetto di centrocampisti a disposizione di Pioli, dando fisicità e personalità alla mediana rossonera. I Blues chiedono almeno 20-25 milioni per lasciar partire Loftus-Cheek, finito nel mirino anche della Juventus in caso di mancato rinnovo di Rabiot al termine del campionato.

Oltre al centrocampista del Chelsea, il Diavolo tiene d'occhio un centrocampista del campionato italiano ovvero Lewis Ferguson del Bologna che viene valutato 15 milioni di euro.

Molto più complicata la pista che porta a Davide Frattesi su cui è ben noto l'interesse di Roma e Juventus e per il quale i neroverdi chiedono almeno 40 milioni di euro.

Milan, possibile rinnovo per Ibra

Oltre ad acquisti importanti, il Milan vuole trattenere i giocatori più importanti della rosa come Leao e Theo Hernandez, ma anche quelli che riescono a dare un grande apporto al di fuori dal campo, i cosiddetti leader.

E' certamente il caso di Zlatan Ibrahimovic che dopo un grave infortunio che ha influito sulla prima parte di stagione, è ritornato in campo contro l'Atalanta. Il minutaggio del totem svedese sta salendo e nelle prossime settimane potrebbe ritornare in forma per tornare a dare il proprio contributo, così da aiutare la squadra a conquistare un posto in Champions League, fondamentale per le ambizioni del club.

Stando alle ultime notizie di mercato, l'avventura di Ibra con la casacca rossonera potrebbe così continuare anche nella prossima stagione. In base alle condizioni fisiche e alla possibilità di esser a disposizione nelle prossime partite, il Milan potrebbe decidere di prolungare dunque il contratto del totem svedese per un'altra stagione.

Oltre Ibra, il Diavolo conta di trovare un accordo totale anche per il rinnovo di Olivier Giroud.