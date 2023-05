La Juventus nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe prendere in considerazione delle cessioni importanti in particolare nel reparto offensivo. Uno dei calciatori che potrebbe esser sacrificato è Dusan Vlahovic che sarebbe finito nel mirino dei top club europei.

Juve, forte interesse di Chelsea e Bayern per Vlahovic

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non riterrebbe incedibile il serbo e di fronte a un'offerta attorno ai 70-80 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessioni. Le pretendenti non mancano, a partire dal Chelsea del neo tecnico Mauricio Pochettino che vuole riportare i Blues ai vertici del calcio inglese ed europeo.

In attesa di scoprire il futuro di Lukaku, il club londinese potrebbe decidere di virare sull'attaccante della Juventus per regalare a Pochettino un nuovo bomber.

I Blues non sono gli unici che hanno mostrato interesse nei confronti di Vlahovic. Infatti, anche il Bayern Monaco si starebbe muovendo per il bomber bianconero. I bavaresi sono alla ricerca di un grande attaccante, così da tornare a essere tra le grandi protagoniste della prossima stagione. Il club tedesco sarebbe interessato anche ad Adrien Rabiot che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juve in scadenza a giugno.

In caso di cessione di Vlahovic, la Vecchia Signora potrebbe decidere di virare su altri bomber giovani come Gianluca Scamacca già nel mirino della Juve prima del suo passaggio al West Ham, e Rasmus Hojlund che viene valutato 50 milioni di euro dall'Atalanta.

Juve, possibile addio anche per Di Maria e Chiesa

La rivoluzione del reparto offensivo potrebbe coinvolgere non solo Vlahovic ma anche altri due calciatori come Angel Di Maria e Federico Chiesa.

Per quanto concerne la posizione del campione argentino, il club bianconero starebbe meditando sul rinnovo contrattuale, con il Barcellona che resta alla finestra in caso di mancato accordo tra le parti.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per la possibile permanenza del Fideo. Discorso diverso per Federico Chiesa che potrebbe esser ceduto solo di fronte a offerte importanti. Con la partenza eventuale di uno di questi due calciatori, la Vecchia Signora potrebbe provare a intavolare una trattativa per Noa Lang del Club Brugge, che sarebbe finito nel mirino del club bianconero.

Resta infine da decifrare il futuro di Arek Milik che però dovrebbe esser riscattato dal Marsiglia per una cifra attorno ai 7 milioni di euro.