Il Milan vuole rinforzare la rosa nella prossima session estiva di Calciomercato. L'obiettivo è di esser competitivi su tutti i fronti e di essere così tra le grandi protagoniste nella prossima stagione. In estate, potrebbe esserci un vero e proprio restyling sulle corsie esterne con Dest e Ballò Tourè che potrebbe lasciare Milano. Per questo, la dirigenza del Diavolo sta valutando diversi profili per regalare a Pioli delle alternative importanti ai vari Calabria e Theo Hernandez.

Milan, idea Mazzocchi. Possibile inserimento di Colombo ed Adli nell'affare

Oltre alla suggestione che risponde al nome di Kyle Walker che potrebbe lasciare il Manchester City in estate, Maldini e Massara stanno monitorando anche alcuni profili del campionato italiano e tra questi ci sarebbe anche quello di Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana e perno fondamentale dello scacchiere tattico di Paulo Sousa. Già a gennaio l'esterno italiano era nel mirino dell'Inter ed ora potrebbe diventare uno degli obiettivi del Milan. Per abbassare la richiesta tra i 15-20 milioni di euro da parte della Salernitana, il Milan potrebbe decidere di mettere sul piatto il prestito di due calciatori graditi al club campano come Yacine Adli e Lorenzo Colombo, di ritorno dal prestito a Lecce.

Mazzocchi non è il solo profilo seguito dal Diavolo. Infatti, il Milan tiene sempre sotto osservazione anche la candidatura di Fabiano Parisi che potrebbe lasciare l'Empoli di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro. Il talentuoso esterno è però seguito dal Napoli in caso di addio da parte di Mario Rui, ma anche dall'Inter che potrebbe cedere Gosens a giugno.

Milan, possibile interesse per Alcaraz

Anche il centrocampo potrebbe subire delle manovre importanti visto che sembrerebbe complicata la permanenza di Vranckx che non dovrebbe esser riscattato dal Wolfsburg.

Il Milan è quindi alla ricerca di un grande centrocampista che possa completare la mediana a disposizione di Pioli. Se il sogno resta Milinkovic-Savic della Lazio, il Diavolo segue anche altre piste che militano in Premier League.

Tra queste ci sarebbe quella che risponde al nome di Carlos Alcaraz, talentuoso centrocampista argentino in forza al Southampthon. Nonostante una stagione complessa per il club, il classe 2002 è stato tra i migliori siglando 6 reti in Premier ed entrando nel mirino di diversi club europei tra cui il Milan. I rossoneri potrebbero provare ad intavolare una trattativa per il talentuoso centrocampista, seguito anche dal Benifca.

Oltre Alcazar, il Diavolo tiene sotto osservazione il profilo di Ruben Loftsu-Cheek, in uscita dal Chelsea.