La Juventus di Massimiliano Allegri vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica 14 maggio alle ore 20:45, all'Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno la cremonese di Davide Ballardini che con il successo contro lo Spezia, vuole giocarsi le ultime chance per rimanere in Serie A.

Juve: Milik dal primo minuto, chance per Chiesa e Iling Junior

Per quanto concerne il possibile undici, il tecnico della Vecchia Signora Max Allegri dovrebbe confermare il suo 3-5-2 ma modificare molto la formazione iniziale vista l'imminente sfida contro il Siviglia, che vale l'accesso alla finale di Europa League.

Per questo, il reparto offensivo dovrebbe esser formato da Milik e Federico Chiesa, in vantaggio su Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. Possibile occasione anche per Moise Kean, recuperato e rientro tra i convocati nella sfida contro gli spagnoli.

A centrocampo, possibile turno di riposo per Locatelli con Paredes pronto dal primo minuto. L'ex Roma e Psg dovrebbe così completare la mediana assieme a Rabiot e Fagioli, in vantaggio su Miretti. Sulle corsie conferma per Cuadrado sull'out destro, mentre a sinistra nuova chance per ling-Junior, decisivo contro l'Atalanta. Il giovane esterno inglese dovrebbe far rifiatare Kostic.

In difesa, pesa l'infortunio all'adduttore per Leonardo Bonucci. Restano da monitorare anche le condizioni di Bremer: ecco perché Allegri dovrebbe scegliere il terzetto formato da Danilo, Rugani e Gatti, in rete contro il Siviglia.

In porta, spazio a Perin.

Cremonese: conferma per Ciofani e Okereke

Dopo la grande vittoria contro lo Spezia, la Cremonese di Davide Ballardini vuole giocarsi il tutto per tutto per restare in Serie A.

Per quanto riguarda la possibile formazione, si va verso la conferma del 3-5-2 delle ultime uscite. Il tandem offensivo dovrebbe così esser composto da Okereke e Ciofani, in rete nell'ultima sfida contro lo Spezia.

A centrocampo, spazio a Castagnetti nel ruolo di play davanti alla difesa. La mediana dovrebbe esser infite completata da Meitè e Galdames, in vantaggio su Benassi. Sulle fasce, nessu dubbio con la conferma di Sernicola e Valeri, mentre la retroguardia dovrebbe esser composta dal terzetto formato da Ferrari, Vazquez e Chiriches.

In porta confermatissimo Marco Carnesecchi, tra gli obiettivi di mercato proprio della Juventus per il dopo Szczesny.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Cremonese:

Juventus: Perin; Danilo, Rugani, Gatti; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Fagioli, Iling-Junior; Chiesa, Milik.

Cremonese: Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vazquez; Sernicola, Meitè, Castagnetti, Galdames, Valeri; Okereke, Ciofani.