Il Crotone prova a concludere la trattativa per la guida tecnica della stagione sportiva 2023-2024. Dopo i sondaggi condotti nei confronti di Michele Pazienza, Fabio Gallo e Pasquale Padalino la dirigenza rossoblù starebbe valutando seriamente l'ipotesi di confermare ancora il tecnico Lamberto Zauli. Sondato il terreno con l'ex Juventus Next Gen che avrebbe comunicato la sua disponibilità. Con i tempi ristretti e l'avvio del mercato la società andrà ad operare in entrata. I nomi caldi per l'attacco sarebbero due: Cosimo Patierno della Virtus Francavilla e Giancarlo Malcore dell'Audace Cerignola.

Crotone, attacco da ricostruire

Con il probabile addio di Cosimo Chiricò (seguito dal Benevento) e quelli probabili di Guido Gomez e Augustus Kargbo il Crotone potrebbe portare a segno almeno un acquisto. I nomi accostati nelle ultime giornate agli squali sono di quelli importanti, entrambe del "Girone C". Si tratta di Cosimo Patierno, bomber della Virtus Francavilla e autore in stagione di 19 reti con i pugliesi. Sembre in puglia si seguirebbe il profilo di Giancarlo Malcore, 15 reti in 37 presenze con la squadra gialloblù. Entrambe, tra l'altro, sarebbero nomi seguiti anche dall'Avellino. Sempre recentemente anche il nome di Salvatore Caturano, capitano del Potenza, era stato accostato alla maglia rossoblù.

Un conferma legata al bilancio

L'eventuale conferma di calciatori dell'attuale rosa o arrivo di sostituti sarà comunque legato agli ingaggi. La proprietà vorrebbe rivedere al ribasso i costi stagionali partendo dal monte ingaggi, sproporzionato sia per i risultati ottenuti che per la categoria. In questa ottica si andrà a scegliere calciatori motivati ma sopratutto volenterosi di mettersi in mostra e crescere assieme al Crotone.

Si sposerà quindi un'idea di calcio, un traguardo stagionale da ottenere insieme. Un ritorno al passato fatto di idee più che di investimenti, di sacrificio e non di proclami.

Crotone, i calciatori in partenza

Oltre ai citati Cosimo Chiricò, Guido Gomez e Augustus Kargbo con le valigie pronte potrebbe esserci il portiere Paolo Branduani.

Sempre in uscita potrebbe aggiungersi il centrocampista Jacopo Petriccione, uno degli ingaggi più pesanti. Sempre in uscita potrebbe aggiungersi qualcuno dei calciatori meno impiegati durante il corso della stagione. Ci sarà poi da valutare eventuali elementi che faranno ritorno per fine prestito, tra questi spicca il nome di Marco Tumminello, prestato a gennaio al Gelbison oltre a Giuseppe Panico, autore di un buon girone di ritorno con la maglia della Lucchese. A fare ritorno a Crotone sarà anche il portiere Gian Marco Crespi che ha concluso l'annata con la formazione della Juventus Next Gen.