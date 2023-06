Il Crotone prova a voltare pagina dopo aver fallito il ritorno in Serie B. La squadra calabrese, dopo aver annunciato l'arrivo del Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari starebbe lavorando alla scelta di colui che sarà l'allenatore per la stagione di Serie C 2023-2024. Dopo aver fallito la vittoria dei Playoff il tecnico Lamberto Zauli si è congedato dai tifosi.

Lo stesso, in scadenza di contratto, era stato dato per sicuro partente. Dopo aver sondato Michele Pazienza, Pasquale Padalino e Fabio Gallo nelle ultime ore l'intreccio di mercato avrebbe però portato il Crotone ad un passo indietro, tornando a valutare il profilo di Lamberto Zauli anche per la prossima stagione.

Crotone, in risalita le quotazioni di Zauli

La conferma di Lamberto Zauli anche per la prossima stagione è giunta come un fulmine a ciel sereno nell'ambiente rossoblù. Poco convincenti i profili sondati oppure una scelta dettata da altre motivazioni ai più sconosciute? In attesa di parole ufficiali il nome dell'ex tecnico della Juventus Next Gen sembra avanzare con prepotenza. Lamberto Zauli ha concluso l'annata sulla panchina del Crotone andando a fallire la vittoria dei Playoff (Crotone eliminato al debutto), non riuscendo ad imprimere una marcia in più ad una squadra che si era già andata gradualmente a spegnere sotto la gestione di Franco Lerda dopo il mercato di riparazione di gennaio. Tutta colpa dei calciatori dunque?

In caso di conferma di Lamberto Zauli la risposta sembrerebbe essere un "Si".

Le alternative in panchina

Sfumata la pista Giorgio Gorgone con il tecnico ex Primavera del Frosinone accasatosi alla Lucchese, il Crotone terrebbe in considerazione tre profili: oltre a Lamberto Zauli ci sarebbe Michele Pazienza, ex Audace Cerignola, corteggiato però da Cosenza e Foggia.

In lista anche Fabio Gallo reduce dall'addio ai Satanelli per divergenze con la società del Foggia e Pasquale Padalino, un tecnico esperto della categoria ma che ha concluso con poca fortuna la stagione con la Turris. Ormai svanita la possibilità di vedere in panchina Fabio Caserta.

Un Crotone da ricostruire

Al netto di colui che sarà il nome prescelto per la panchina, la società del Crotone dovrà operare al meglio per cercare di ricostruire un gruppo motivato e che possa allo stesso tempo soddisfare alcuni criteri di bilancio.

Stop alle spese folli, via libera ai giovani. Il Crotone 2023-2024 ripartirà dunque dalla forza delle idee provando a mantenere intatte le ambizioni promozione, operando a fari spenti e senza proclami. Un modo per cercare di distogliere l'attenzione dalla squadra, tenendola al riparo da critiche soprattutto ad inizio campionato.