La dirigenza sportiva del Real Madrid avrebbe individuato nell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez il probabile sostituto di Karim Benzema per l'attacco dei 'Blancos' e pertanto il club spagnolo si starebbe preparando a presentare ai nerazzurri un'offerta per il bomber argentino di circa 100 milioni di euro.

L'idea del Real Madrid per l'attacco: Lautaro dall'Inter

Il bomber di Bahia Blanca in questa stagione si è messo in mostra a livello internazionale con la vittoria del Mondiale in Qatar da protagonista, nonostante un infortunio, e poi durante la stagione di club con la vittoria della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana e con la Finale di Champions League disputata.

Le sue prestazioni avrebbero attirato l'attenzione di diversi top club a livello europeo, ma in pole position per l'attaccante argentino sembrerebbe esserci il Real Madrid, che avrebbe individuato nel giocatore il giusto prospetto per andare a sostituire Karim Benzema, volato verso l'Arabia Saudita con un contratto milionario.

Secondo alcune fonti provenienti da Appiano Gentile, il giocatore argentino non sarebbe sul mercato e sarebbe considerato tra gli incedibili nel progetto tecnico di Simone Inzaghi; proprio per questi motivi il Real Madrid starebbe pensando di formulare un'offerta irrinunciabile, vicina ai 100 milioni di euro.

A queste cifre sarebbe difficile per la dirigenza nerazzurra resistere alla tentazione di una cessione, così come per il bomber argentino diventerebbe complesso non abbracciare il progetto dei Blancos; molto dipenderà dunque dalle mosse nella prossima finestra di mercato che arriveranno da parte della dirigenza spagnola.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nelle ultime ore terrebbe sempre banco la situazione inerente il possibile ritorno di Romelu Lukaku a Milano; il giocatore starebbe premendo per vestire ancora la maglia nerazzurra, ed il Chelsea in queste ore sembrerebbe disposto ad aprire ad un possibile prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro, che sembrerebbe essere la quota massima proponibile dai nerazzurri per il centravanti.

Nel frattempo la dirigenza sportiva nerazzurra ha acquisito le prestazioni di Marcus Thuram, liberatosi a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, che ha firmato un contratto con l'Inter di cinque anni a circa 6 milioni di euro netti all'anno di stipendio, che grazie al decreto crescita vengono segnati a bilancio con un lordo di 8 milioni di euro annui. In uscita dall'attacco sembrerebbe esserci Joacquin Correa, il cui cartellino sembrerebbe interessare al Fenerbahce in Turchia.