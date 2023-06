La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe dedicarsi inizialmente soprattutto alle cessioni, a tal riguardo uno dei nomi avvicinati ad un trasferimento in altra società è quello di Dusan Vlahovic. Arrivato a Torino nel mercato di gennaio 2022 per circa 75 milioni di euro più bonus, in una stagione e mezza non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Per questo con un'offerta di circa 80 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. Fra quelle interessate ci sarebbe il Bayern Monaco, che sta lavorando al sostituto di Lewandovski che ha lasciato la società tedesca nel recente calciomercato estivo.

Il giocatore sarebbe preferito a Kane ed Osimhen per motivi economici, essendo quest'ultimi valutati circa 100 milioni di euro. La punta del Napoli ha un prezzo di mercato vicino ai 150 milioni di euro.

Il giocatore Vlahovic potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi tedeschi Dusan Vlahovic potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco per circa 80 milioni di euro. Reduce da una stagione non ideale condizionata da un problema di pubalgia la punta dopo una stagione e mezza potrebbe lasciare la società bianconera per fare una nuova esperienza professionale. Il Bayern Monaco potrebbe essere la società ideale per valorizzare le sue caratteristiche tecniche, considerando che la società tedesca gioca molto in profondità e la volontà di Tuchel è trovare un bravo finalizzatore.

Se dovesse partire Vlahovic la Juventus potrebbe anche decidere di sostituirlo con un nome a sorpresa, difficile sia Zaniolo anche se recentemente il nazionale italiano ha dichiarato di essere un tifoso della Juventus. Zaniolo sembrerebbe essere più un sostituto di Chiesa, che non dovrebbe lasciare la società bianconera anche perché in scadenza di contratto a giugno 2025 e con una valutazione di mercato diminuita di molto rispetto a quella di tre stagioni fa.

Se infatti nel 2020 la Juventus avrebbe potuto venderlo per circa 100 milioni di euro attualmente la sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe anche una partenza del brasiliano Bremer nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta da almeno 60 milioni di euro. Per quanto riguarda le fasce si lavora ad un altro acquisto sulla fascia destra dopo Weah.

Per quella sinistra sarebbe vicina l'intesa con l'Empoli per Fabiano Parisi, valutato circa 15 milioni di euro. La società toscana sarebbe pronta ad accettare delle contropartite tecniche come Ranocchia, Miretti e Soulé.