La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La principale esigenza della società bianconera è quella di alleggerire il bilancio societario considerando anche i mancati ricavi derivanti dalla qualificazione in Champions League. Per questo si parla di Vlahovic, Bremer e Chiesa come possibili partenti ma nelle ultime ore si parla anche di Pogba come possibile partente nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta per il cartellino. Il francese anticiperà il ritorno a Torino ad inizio luglio rispetto all'inizio della preparazione estiva.

L'obiettivo del centrocampista è ripagare la fiducia della società bianconera anche se non mancherebbero società interessate al francese, soprattutto dall'Arabia Saudita. Il centrocampista è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. L'eventuale cessione di Pogba agevolerebbe l'acquisto di un altro centrocampista importante.

Il giocatore Pogba sarebbe seguito da diverse società dell'Arabia Saudita

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare offerte per Paul Pogba nel calciomercato estivo. Sul francese ci sarebbero diverse società dall'Arabia Saudita, pronto a garantire un ingaggio importante per il centrocampo.

La volontà del francese però sarebbe quella di rilanciarsi alla Juventus anche per ripagare la fiducia della società bianconera. Sia nell'eventualità di una sua partenza che di una permanenza la società bianconera potrebbe acquistare un rinforzo a centrocampo, soprattutto se dovesse definire le partenze di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie.

Parliamo di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Più ci si avvicina ad agosto e alla fine del calciomercato estivo il suo prezzo potrebbe diminuire e la Juventus potrebbe anche inserire delle contropartite tecniche gradite dalla società laziale come Luca Pellegrini, già in prestito alla Lazio nella seconda parte della stagione 2023-2024.

Il mercato della Juve

Rimanendo in tema cessioni Denis Zakaria potrebbe trasferirsi al West Ham, che ha recentemente venduto Declan Rice al Manchester City per circa 120 milioni di euro. La Juventus potrebbe valutare offerte da 20 milioni di euro per il centrocampista. Potrebbe lasciare la società bianconera in prestito con diritto di riscatto Arthur Melo e Weston McKennie, il brasiliano piace a diverse società inglesi, l'americano invece a società tedesche e al Galatasaray anche se preferirebbe rimanere in un campionato più competitivo del calcio europeo.