La stagione di Boulaye Dia con la maglia della Salernitana è stata sorprendente. L'attaccante senegalese ha segnato con la maglia granata 16 reti in 33 partite di campionato, dando un grande contributo alla salvezza della squadra campana.

Le sue prestazioni hanno convinto il presidente Iervolino ad esercitare il diritto di riscatto, versando 12 milioni di euro al Villarreal. Nonostante ciò, Dia sarebbe finito nel mirino di diverse squadre di Serie A ma anche di altri campionati, e non si esclude che possa essere ceduto. In Italia, fra le società più interessate ci sarebbe la Lazio.

Nzola piace alla Salernitana per il dopo-Dia

Il direttore sportivo De Sanctis avrebbe già diversi nomi sul taccuino per rinforzare l'attacco della Salernitana in caso di cessione di Dia. Tra questi vi sarebbe quello di M'Bala Nzola, che sembra destinato a lasciare lo Spezia dopo la retrocessione in Serie B della squadra ligure.

Lo Spezia vorrebbe almeno 15 milioni di euro per il centravanti angolano che nella scorsa stagione ha segnato 15 gol in 26 presenze tra campionato e Coppa Italia. Una cifra, questa, che potrebbe risultare poco accessibile non solo per la Salernitana ma anche per le altre formazioni della Serie A. Di conseguenza, non si esclude che lo Spezia possa rivedere al ribasso le sue pretese iniziali, accettando magari l'inserimento di alcune contropartite tecniche in un ipotetico accordo per vendere Nzola.

Bisogna ricordare che Nzola ha un contratto in essere con lo Spezia fino al giugno del 2026, dunque la società ligure può farsi forte di questo vincolo per non svendere il bomber angolano. Questi piace anche in Premier League dove potrebbero esserci delle squadre in grado di versare i 15 milioni richiesti per prelevare il centravanti ex Trapani.

L'alternativa sarebbe Dovbyk

La Salernitana, in attesa di conoscere il destino di Dia, ha già salutato Krzysztof Piatek. A questo punto, il ds De Sanctis avrebbe già individuato un altro centravanti. Si tratta di Artem Dovbyk, 26enne ucraino che in questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Dnipro-1. Non a caso, su di lui ci sarebbero anche Torino e Lazio.

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ritiene che la Lazio stia cercando Dovbyk come eventuale alternativa al titolare Ciro Immobile. L'interesse dei biancocelesti, e probabilmente di qualche altra formazione, potrebbe complicare per la Salernitana la pista che porta all'attaccante ucraino.