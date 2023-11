Nei giorni scorsi il direttore sportivo Ramón Planes del Betis Siviglia è stato avvistato a San Siro in occasione della partita Milan-Psg. Secondo alcune indiscrezioni il suo viaggio in Italia sembra essere stato determinato da un obiettivo ben definito, ossia trattare il trasferimento del difensore Juan Miranda al club rossonero.

Milan, contatti avviati per Miranda

Juan Miranda, talentuoso terzino sinistro cresciuto nel vivaio del Barcellona e attualmente al Betis, viene accostato al Milan da alcuni mesi, un rumor alimentato anche dall'ormai prossima scadenza del contratto del giovane con il club spagnolo, previsto al termine di questa stagione.

L'incontro di Planes con il Milan sembra essere parte di una strategia mirata per il mercato di gennaio, un'operazione che potrebbe portare all'aggiunta di ua pedina per la squadra rossonera. La prospettiva di accogliere Miranda è avvincente, considerando il suo percorso formativo e il potenziale che porta con sé, specie alla luce della crescente incertezza sul suo futuro contrattuale con il Betis. La scadenza imminente del suo legame con il club spagnolo rende ancora più appetibile il suo trasferimento, e il Milan sembra pronto a giocare le proprie carte per assicurarsi il talentuoso difensore. Per averlo a gennaio potrebbero essere sufficienti circa tre milioni di euro.

Una nuova pedina per Pioli come vice-Hernandez

Pioli, che in questa stagione si è trovato a dover adattare Florenzi come vice di Theo Hernandez a sinistra, nutre un forte desiderio di anticipare l'arrivo di Miranda nel suo roster rossonero. Questo desiderio si è tradotto in un'intensa attività tra i due club, con l'obiettivo di finalizzare un accordo definitivo già nel corso del mercato di gennaio, e ciò verosimilmente a valori inferiori rispetto al reale valore di mercato del giocatore, verosimilmente per circa tre milioni.

Tale mossa è dettata dalla necessità di evitare al Betis il rischio di perdere Miranda a parametro zero il 30 giugno, nel caso in cui non fosse raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto in scadenza a giugno.

Questo scenario pone entrambi i club in un'ottica di negoziazione. Insomma, la prospettiva di vedere Miranda indossare la maglia rossonera prima del previsto sembra sempre più plausibile, con entrambe le parti interessate a concludere un affare che potrebbe dare una svolta al mercato del calcio nell'imminente finestra invernale.