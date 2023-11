Il contratto di Piotr Zielinski con il Napoli scadrà il 30 giugno 2024. Arrivato nella squadra partenopea dall'agosto 2016, il centrocampista polacco non ha ancora trovato un accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis per un prolungamento del contratto e quindi potrebbe lasciare il capoluogo campano in estate: in tal caso la Juventus potrebbe valutare di tesserarlo a parametro zero da luglio.

Juventus-Zielinski, Giuntoli ci prova

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in prima fila per cogliere questa eventuale opportunità.

Fu peraltro lo stesso Giuntoli a orchestrare il trasferimento di Zielinski dall'Udinese a Napoli sette anni fa.

Dal prossimo gennaio, Zielinski avrà la libertà di negoziare con un nuovo club per la stagione successiva. In tal senso, si ipotizza che il direttore sportivo della Juve Giuntoli abbia già intrapreso conversazioni con l'agente Bolek nelle settimane precedenti. Se le parti dovessero raggiungere un accordo sarebbe un'acquisizione di prestigio per il centrocampo della Juventus, senza alcun costo di trasferimento.

Per quanto riguarda il mercato invernale ci sono altre opzioni in gioco per i bianconeri, come Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Zielinski, il Napoli tratta il rinnovo

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset il Napoli sarebbe pronto a presentare una proposta al team di Piotr Zielinski per prolungare il contratto di altri due anni, tuttavia a condizioni finanziarie più contenute rispetto a quelle vigenti, con un taglio di circa un milione rispetto allo stipendio attuale del giocatore (pari attualmente a 3,5 milioni netti).

Ora spetta al calciatore prendere una decisione, mentre la Juventus rimane in attesa di eventuali sviluppi.

Anche l'Inter sul centrocampista polacco

Inoltre, sul centrocampista del Napoli ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter di Simone Inzaghi. Il profilo di Piotr Zielinski si adatta bene alle necessità della società nerazzurra, la quale, grazie agli affari a parametro zero, da ormai alcune stagioni mantiene elevata la sua competitività: gli arrivi di Mkhitaryan e Thuram sono gli esempi più recenti.

Anche Zielinski potrebbe avere un impatto simile in termini di qualità, temperamento, esperienza e determinazione a vincere. Il suo ingaggio non costituirebbe un ostacolo, né lo sarebbe per la Juventus, dove ritroverebbe Cristiano Giuntoli.