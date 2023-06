Stano ai media di settore, l'Inter sarebbe sempre più vicina all'acquisto di Marcus Thuram, che tra 5 giorni sarà libero di accasarsi ovunque a costo zero. Stando alle cifre che stanno continuando a circolare, i nerazzurri sarebbero in dirittura d'arrivo per chiudere un ingaggio da 6 milioni netti l'anno per 5 anni.

Qualora l'affare andasse in porto, si tratterebbe dell'ennesimo derby di mercato dato che anche il Milan era potenzialmente interessato al figlio d'arte nato a Parma dal noto difensore ex Parma e Juventus: in tutta risposta il Milan si sarebbe fiondato su Romelu Lukaku, una manovra che non dovrebbe essere però semplicemente di disturbo: i dirigenti del Milan avrebbero avuto dei colloqui con il Chelsea, non limitandosi dunque a parlare solamente con l'entourage del calciatore belga.

Oltre alle parole, hanno anche presentato un'offerta d'acquisto concreta per "Big Rom". Lukaku sarebbe così diventato un obiettivo prioritario per la squadra di Pioli, un'idea che potrebbe sorprendere considerando il tipo di politica di acquisti adottata negli ultimi anni dai rossoneri.

Le richieste del Chelsea

Di sicuro, in qualche modo l’Inter è all’angolo su Lukaku. Perché i dirigenti di Zhang hanno capito una volta di più che non sarà possibile percorrere la strada di un altro prestito per l’attaccante. La comunicazione è arrivata forte e chiara dallo stesso Chelsea all’entourage di Lukaku, in particolare a Sebastien Ledure, l’avvocato che segue da vicino il belga e che lo scorso anno fu il protagonista assoluto della trattativa per il ritorno all’Inter di Romelu.

Chi vuole il belga, deve prenderlo a titolo definitivo. E la cifra è nota: 40 milioni di euro. Che per i Blues, in ogni caso, vorrebbero dire una corposa minusvalenza, visto che il giocatore è tuttora a bilancio per 68 milioni.

Due opzioni per Lukaku

Ora Lukaku ha due opzioni concrete per il suo futuro. Il Milan, pista che Romelu esclude a priori.

Oppure l’Arabia Saudita, nello specifico l’Al Hilal, che gli avrebbe messo sotto il naso un triennale da 30 milioni di euro netti a stagione. È un pressing infinito, cominciato nelle ore immediatamente successive alla finale di Champions League di Istanbul con un incontro nell’hotel George V di Parigi. E ribadito anche nelle ultime ore.

L’Al Hilal non si sarebbe arreso, anche a fronte dei no ricevuti dal belga. L’ultimo dei quali, però, si racconta sia stato meno perentorio dei precedenti. Perché Lukaku sa che la sua permanenza all’Inter è ormai complicata.

Marotta e Ausilio non disperano, faranno ancora dei tentativi. Non è una storia che si risolverà a breve. E chissà, magari i giorni che passano fanno gioco a Zhang, che vuole ancora fare leva sulla volontà di Romelu. Ma il Chelsea sembra molto rigido, stavolta. E a differenza del passato, i Blues hanno per le mani due opzioni concrete per recuperare parte dei 113 milioni di euro spesi solo due estati fa.