Nell'intervista a JuventusNews24.com, l'avvocato e tifoso Massimo Durante ha espresso le sue opinioni sugli avvenimenti recenti al di fuori del campo da gioco riguardanti la Juventus, parlando del patteggiamento per la manovra stipendi e per il caso plusvalenze.

L'avvocato sulla Giustizia Sportiva

‘Ormai dal 2006 vediamo cosa succede in Italia in ambito sportivo. Io questa non la chiamo Giustizia, la chiamo roulette sportiva. La mia indignazione nasce dal fatto che passa un messaggio, da questo caso, come fosse una cosa normale’. Queste le dichiarazioni di Massimo Durante a JuventusNews24.com.

L'avvocato ha poi parlato del caso pluvalenze: 'Qualcuno ha fatto plusvalenze poco chiare nel corso della sua esistenza? Sicuramente sì, ma perché non sono state applicate sanzioni? Non esiste una norma che indichi come regolare le plusvalenze. Perché la Juventus è stata punita?'.

L'avvocato ha poi aggiunto: 'Qualcuno potrebbe dire che lo ha fatto più volte, ma da 20 giorni, da quella pantomima del levo o metto i punti, non c'è stata alcuna spiegazione in merito, se non agire nel nostro piccolo e cercare di unirci. Sono necessari strumenti di conoscenza, vorrei che i tifosi fossero informati su quanto è realmente accaduto. Perché non ci spiegano in modo dettagliato ciò che è successo?'.

Massimo Durante sul mancato ricorso al Tar da parte della Juventus per la manovra stipendi

L’avvocato ha spiegato anche il motivo per cui la Juventus ha deciso di non appellarsi al Tar per la manovra stipendi: ‘Il campionato italiano sarebbe rimasto fermo e quindi si è patteggiata questa multa. Si parlava di retrocessione, ma a differenza del 2006 si è capito che stavolta la Juve non aveva intenzione di scherzare’.

Nelle sue dichiarazioni, Massimo Durante ha espresso dubbi riguardo a una possibile sanzione dell'UEFA nei confronti della Juventus per il progetto della Superlega. Ha sottolineato che l'UEFA non ha il monopolio nel calcio e ha richiamato l'attenzione sul ruolo del denaro nell'intera situazione. Durante ha invitato i tifosi a rimanere uniti e informati, evidenziando l'esigenza di capire quale approccio l'UEFA adotterà nei confronti di coloro che sono contrari alla Superlega.

Massimo Durante su Massimiliano Allegri

Rispondendo alla domanda riguardo al futuro incerto di Massimiliano Allegri, Durante ha affermato di essere a favore dell'allenatore, ma ha sottolineato che non è il momento adatto per discutere delle questioni tecniche. Ha invitato i tifosi a riflettere sull'anomalia del campionato e a valutare il proprio modo di pensare prima di criticare gli altri. Durante ha ribadito che la questione tecnica e tattica non ha più senso, considerando che alcune squadre si qualificano per la Champions League con meno punti della Juventus.