Il nome di Santiago Gimenez è stato avvicinato alla Juventus come possibile rinforzo per il settore avanzato, una soluzione alternativa in caso di partenza di uno fra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Gimenez, nato nel 2001 e di origini argentine ma con cittadinanza messicana, attualmente milita nel Feyenoord, dove in questa stagione ha segnato ben 15 reti nel campionato olandese.

La Juve starebbe valutando l'acquisto di Gimenez

Gimenez rappresenta una possibilità interessante per la Juventus, che sta valutando diversi giocatori per rafforzare il proprio settore avanzato.

La giovane punta ha dimostrato di essere bravo in fase realizzativa, segnando regolarmente con il Feyenoord durante la stagione in corso. La sua nazionalità argentina-messicana gli conferisce una combinazione unica di stile e cultura calcistica, che potrebbe integrarsi bene nel contesto italiano. Non è l’unico giocatore valutato per il settore avanzato: a tal riguardo piacciono anche Rasmus Hojlund dell’Atalanta, che però ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Si valuterebbero anche Elye Wahi del Montpellier, 19 gol e 6 assist in stagione nel campionato francese. Più abbordabile invece Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare il West Ham in prestito con diritto di riscatto.

Vlahovic piacerebbe a diverse società: su tutte il Bayern Monaco, Atletico Madrid e Chelsea

A proposito di Dusan Vlahovic si parla di un possibile trasferimento al Bayern Monaco ma piace anche all’Atletico Madrid e al Chelsea. Tutte società che sarebbero pronte ad offrire una somma in soldi ed una contropartita tecnica, rispettivamente Mané, Morata e Lukaku.

La società bianconera in caso di partenza del giocatore preferirebbe monetizzare dalla cessione del suo cartellino, valutato circa 100 milioni di euro.

La Juve starebbe lavorando al sostituto di Di Maria

La Juventus dovrà rinforzare anche altri ruoli, a tal riguardo si starebbe valutando l'acquisto di un sostituto di Angel Di Maria.

Piace Wilfried Gnonto, retrocesso con il Leeds in Serie B inglese. Proprio questo potrebbe agevolare una sua cessione a prezzo vantaggioso. Si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampo Leandro Paredes potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella. il centrocampista classe 2001 ritornerà dal prestito al Monza e potrebbe rimanere nella rosa bianconera per la stagione 2023-2024. Per quanto riguarda invece la fasce difensive si valuta l'arrivo di un terzino sinistro ed uno destro. Piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli, Carlos Augusto del Monza e Emil Holm dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro dalla società ligure.